Hrvatski pomorci blokirani pred Hormuškim tjesnacom: Doznajemo jesu li u opasnosti

Napadom na Iran, zaustavljena najveća energetska žila kucavica svijeta - Hormuški tjesnac.

To je jedini put kojim tankeri s naftom iz najvećih proizvođača Kuvajta, Katra, Bahreina, Saudijske Arabije i Emirata mogu pristupiti ostatku svijeta.

I dio hrvatskih pomoraca u svojim tankerima čeka u tjesnacu. Detalje za RTL Danas otkrio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca.

Zna li se točan broj hrvatskih pomoraca koji su na brodovima u Perzijskom zaljevu?

Da, zna se, to je 225 ljudi, postoji mogućnost da je određen broj ukrcan drugačijim kanalima, ali taj broj neće biti znatno veći.

S koliko njih ste u kontaktu, što kažu kakvo je stanje?

U kontaktu smo, pomorci rade svoj posao, nije ovo njima prvi put da se nalaze u ovakvoj situaciji. Ratne zone se u svijetu javljaju i oni rade svoj posao. Ono što je veći problem su obitelji kod kuće koje su zabrinute jer su oni sami na terenu.

Je li vide eksplozije, je li netko javio da je u opasnosti?

Ne, za sada nemamo takvih informacija, oni vide neke rakete koje vidimo svi na vijestima, ali direktnih ugroza nije bilo.

Imaju li oni pravo napustiti brod koji je u ratnoj zoni?

Svakako imaju pravo napustiti brod u ranoj zoni, ali druga je stvar je li moguće organizirati njihovu repatrijaciju jer je problem što su zračne luke zatvorene tako da je to operativno neizvedivo.

Postoji li neki plan njihova povratka ako se situacija pogorša?

S te strane smo imali predstavnike Ministarstva vanjskih poslova, znači tri ambasade koje se nalaze u Perzijskom zaljevu, u Katru, u UAE i Dohi su otvoreni i dostupni svim Hrvatima i preko njih se mogu dobiti sve informacije o povratku u domovinu.

Do sada je Ministarstvo vanjskih poslova dobro surađivalo i nadamo se da će i ovaj put.