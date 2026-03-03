Petra Žuglić Jeričević u slatkom iščekivanju: Otkriva kako se priprema za dolazak male Rite

Nakon što su krajem prošle godine otkrili da čekaju prvo dijete, zagrebačka plesačica Petra Žuglić Jeričević (34) i njezin suprug Fran Žuglić (28) sve su bliže najslađem životnom poglavlju. Petra je sada ušla u 30. tjedan trudnoće i priznaje da tek posljednjih tjedana doista osjeća sve fizičke i hormonalne promjene, iako je većinu trudnoće prošla iznenađujuće dobro i, u svom prepoznatljivom ritmu, ostala vrlo aktivna.

Unatoč umoru koji se sve češće javlja, ples, pilates i putovanja i dalje su dio njezine svakodnevice, jer, kako kaže, najviše energije crpi upravo iz onoga što voli. U iskrenom razgovoru za Net.hr otkrila nam je kako je trudnoća dosad tekla, s kojim se izazovima prvi put susrela, kako se priprema za dolazak male Rite i zašto vjeruje da će joj majčinstvo donijeti potpuno novu dimenziju života.

Foto: @petrajericevic

Ušli ste u 30. tjedan trudnoće - kako se sada osjećate, fizički i emotivno?

Trenutačno sam počela stvarno osjećati da sam trudna, koliko god to smiješno zvuči, ali do sad, ono, imala jesam neke slatke tegobice i to, međutim sad mi fizički postaje stvarno sve teže i teže, a i mislim da su se proteklog tjedna pojavile prve hormonske reakcije. Do sad smo baš komentirali kako me u biti trudnoća okrenula na dobro i kako sam stalno pozitivna i nisam imala nikakve stvari o kojima cure pričaju, međutim, prošli tjedan je baš bio prijeloman i točno sam vidjela da su hormoni počeli preuzimat svoje. Jako sam razdražljiva, umorna i u biti poprilično osjetljiva.

Kako je zapravo izgledala vaša trudnoća dosad - jeste li imali mučnine, neobične trudničke želje ili neke trenutke koji su vas posebno iznenadili?

Moje prvo tromjesečje prošlo je stvarno dobro. Nisam imala mučnine niti neke veće tegobe. Jedina razlika bila je ta da sam mogla zaspati bilo kada i bilo gdje, znala bih se usred dana “ugasiti” i spavati.

U drugom tromjesečju smo prolazili kroz period zabrinutosti zbog genestskih sumnji i čekanja rezultata amniocenteze, pa mi je taj dio trudnoće prošao pomalo u magli. Nakon što su stigli dobri rezultati, kao da sam se odjednom probudila i shvatila da sam već na pola puta.

Sada, ulaskom u treće tromjesečje, fizički mi postaje sve teže. Umor je stalno prisutan, spavam lošije zbog trbuha, a obaveze koje me inače umaraju sada me iscrpe trostruko više. Teško mi je usporiti jer volim to što radim i želim puno toga završiti prije nego što Rita stigne.

Uz sve to, razvila sam veliku želju za slatkim, a inače sam izrazito slani tip. Jedno vrijeme sam baš uživala u soku od naranče, ali sam sada potpuno prestala jer moram paziti na šećer.

Aktivna trudnoća bez kočnice

Dok mnoge trudnice u ovoj fazi već usporavaju, vi djelujete puni energije. Odakle crpite tu energiju i koliko vas u tome nosi ljubav prema onome što radite?

Ja sam osoba koja ima ogromnu energiju i želju kad radi stvari koje voli. Trudnoća to nije smanjila, dapače, imam još veći poriv završiti sve što mogu prije nego što mala dođe, jer znam da neke stvari više neću moći raditi istim tempom.

Svi mi govore da trebam usporiti. I znam da bih trebala. Ali i kad nisam trudna, govore mi isto. Jednostavno preuzimam onoliko koliko mogu nositi. Sretnija sam kad radim nego kad ne radim, jer ne poznajem sredinu, idem jako, ili potpuno stanem. Imam obaveze koje želim završiti i projekte koje smo čekali godinama. Zato ću sada dati koliko mogu, a od 1.4. se posvećujem sebi, mužu i uživanju u onome što zovemo porodiljni.

Pilates, istezanje, šetnje… Koliko vam je redovito kretanje pomoglo da trudnoću iznesete tako dobro i jeste li morali nešto prilagoditi?

Ples je dio mog života od devete godine i mom tijelu to nije napor, nego potreba. Razumijem da nekome može izgledati previše u trudnoći, ali to je moja rutina i moj način da ostanem svoja. Kako se bliži kraj, osjećam veći napor. Ne mogu više plesati cijeli sat, ali ne mogu ni dugo sjediti. Najveći izazov mi je dizanje, pogotovo iz ležeće pozicije – imala sam i bolove poput išijasa.

Zato sam upisala pilates i to je bila jedna od boljih odluka. Održava me pokretnom, stabilnom i mentalno mirnom, taman dovoljno zahtjevno da tijelu da ono što mu treba.

Tijekom trudnoće ste i putovali, od medenog mjeseca na Maldivima do nedavnog boravka u Istanbulu. Kako izgleda putovati u visokoj trudnoći i biste li to preporučili drugim trudnicama?

Suprug i ja obožavamo putovanja i to je nešto što nas ispunjava. Mi smo oni likovi koji sjednu u auto i voze deset sati ako treba. Koliko god da je trudnoća donijela dodatni napor, više umora, neugodnije letove, posebno duge, sve to nekako padne u drugi plan kad stignemo na destinaciju.

Bili smo u Parizu, puno hodali i to mi je baš pasalo. Nakon toga Maldivi, sedam dana potpunog mira, i tamo nam se Rita prvi put javila. Posljednje putovanje smo “ugurali” prije 29. tjedna, dok još možeš letjeti bez potvrde liječnika, jer nakon toga planiranje postaje kompliciranije.

Foto: @petrajericevic

Sve skupa je bilo jako pozitivno iskustvo i ne bih ga mijenjala. Ali moram priznati da sam na zadnjem putovanju već osjetila da više ne mogu očekivati da će sve biti isto kao prije trudnoće. Srećom, vodim urednu trudnoću i ništa se nije zakompliciralo, jer vjerujem da bi u takvoj situaciji, pogotovo daleko od kuće, sve bilo puno teže.…

Ja bih svima preporučila putovanja, kao što bih svima preporučila ples. To su stvari koje su dio naše svakodnevice i ne doživljavamo ih kao napor, nego kao ispunjenje.

Znam da nekim ljudima i kratko putovanje predstavlja stres, i to je isto u redu. Ali mislim da oni koji su navikli na određeni tempo i stvari koje ih vesele, ne trebaju u trudnoći potpuno odustati od onoga što ih čini sretnima.

Jer, kako moja doktorica kaže, nisi bolesna, samo si trudna.

Rita već ima posebno mjesto

Čekate djevojčicu i otkrili ste da bi se trebala zvati Rita. Kako ste suprug i vi došli do tog imena, je li odluka bila brza ili je iza nje stajala mala obiteljska rasprava?

Odluka o imenu bila je jednoglasna, donesena u sekundi.

Nismo imali unaprijed spremnu listu imena. Ali u periodu dok smo čekali nalaze i strahovali zbog mogućih genetskih anomalija, prolazili smo kroz jako težak period. Meni je to bilo izuzetno teško procesuirati. Nisam osoba koja lako polaže nade u nešto neopipljivo. I dok sam ja čekala da nalazi stignu i da vidimo crno na bijelo na čemu smo, suprug mi je rekao da se svaku večer moli svetoj Riti, zaštitnici nemogućih situacija. To mi je bilo prekrasno, jer smo svatko na svoj način nosili tu brigu. I tada sam rekla, ako s bebom sve bude u redu, zvat će se Rita.

Tako je i bilo.

Foto: @petrajericevic

Naša mala Ritica dobila je ime koje za nas ima posebno značenje. Taj period je bio stresan, ali nam je samo potvrdio da smo jedno drugome oslonac, svatko na svoj način. I zato oko imena nije bilo nikakve rasprave.

Jeste li već ušli u fazu “nestinga” - slaganja doma, kupovine sitnica i mentalne pripreme za dolazak bebe?

Trenutačno smo u svim fazama, osim u fazi “Nestinga”. Prvotni plan bio je preseliti se u obiteljsku kuću i krenuti u renovaciju jer živimo u dosta malom stanu. No u međuvremenu je uletio naš poslovni prostor i stvaranje The CreART Spacea, pa je preseljenje palo u drugi plan. Sada smo potpuno fokusirani na radove i uređenje prostora, a nekako istovremeno želimo da Rita dođe što prije i zaboravljamo koliko je to zapravo blizu.

Osim nekoliko impulzivnih online kupnji robice, još nismo riješili one “velike” stvari. Ali znam nas, kad krenemo, riješit ćemo sve u jednom danu.

Uz to imamo i puno suradnji, ljudi nam šalju razne stvari, tako da za prvi period zapravo jesmo pokriveni, iako se nismo baš previše potrudili da tako bude.

Kako se vaš suprug priprema za dolazak bebe - je li već u “tata modu” i tko je od vas dvoje veći organizator?

Rekla bih da je moj suprug rođen spreman. Kada sam ga birala, znala sam da biram najboljeg mogućeg tatu za svoju buduću djecu, i to je jedna od stvari koje kod njega najviše cijenim.

On je osoba koja mirno rješava probleme i u svakoj situaciji pronalazi rješenje, pa vjerujem da će i sve što roditeljstvo donese dočekati sa smiješkom.

Foto: @petrajericevic

Uz to, toliko brine o meni, a posebno sada u trudnoći, da se iskreno veselim vidjeti ga u toj ulozi. I, iskreno, ponekad više nade polažem u njega nego u sebe.

Ne znam tko je organiziraniji,mislim da se savršeno nadopunjujemo. Bez jednog od nas te životne puzzle sigurno se ne bi slagale tako brzo kako se slažu.

Vaša sestra Paula već je mama malog Jadrana, koliko vam njezino iskustvo znači u ovoj fazi i koji vam je njezin savjet zasad bio najkorisniji?

Paula je nedavno rekla da je možda baš tako trebalo biti, da ona rodi prva, a ja prvo budem teta. I stvarno uživam u toj ulozi. To mi je samo dodatno potvrdilo koliko želim biti mama.

Gledati mlađu sestru kako sve to prolazi i nosi s lakoćom stvarno je inspirativno. Puno mi znači što mi daje savjete, pogotovo oko trudnoće i poroda. Jer koliko god se pripremala, znam da zapravo ne možeš znati što te čeka dok to sam ne prođeš. A kad ti to govori netko tako blizak, njegove riječi čuješ i osjetiš drugačije.

I malog Jadrana doživljavam nekako posebno, drugačije nego bilo koje dijete prije. Sviđa mi se faza života u kojoj smo sada, bile smo bliske cijeli život, a ovo je samo još jedna stvar koja će nas sigurno još više povezati… imati sestru i odnos koji nas dvije imamo je neprocjenjivo, pa je i svaki njen savjet vrijedan jer me najbolje poznaje i nikada mi ne govori sto bi trebala raditi nego stavlja situacije koje je prošla u moju perspektivu i karakter i u skladu s tim me savjetuje.

Vodite vrlo dinamičan posao. Imate li već jasnu viziju kako ćete uskladiti majčinstvo i poslovne obaveze?

Nikada u životu nisam imala strogo zacrtanu viziju. Uvijek sam se vodila time da radim ono što volim, što me ne opterećuje i da sam okružena ljudima koji mi olakšavaju, a ne otežavaju život. Vjerujem da je upravo to razlog zašto sam uspješna u poslu koji je dinamičan i uključuje puno ljudi.

Mislim da će majčinstvo moj posao podići na novu razinu, jer ću morati multitaskati još više. Nemam konkretan plan, želim slušati sebe i svoje dijete, koje će biti prioritet.

Ali to ne znači da ću posao staviti u drugi plan, jer je on veliki dio mene. Voljela bih zadržati taj dio sebe i uz majčinstvo – i u skladu s tim ću se i voditi.

Kad pogledate sve što dolazi, čemu se najviše veselite u prvim danima majčinstva?

Veselim se što će Rita upotpuniti obitelj koju sam odabrala i koju gradim sa svojim suprugom. Vjerujem da će biti nevjerojatan dodatak i da će nas učiniti još sretnijima.

Posebno se veselim tom prvom periodu dok je mala, jer vidim kako je ta prva godina zapravo neprocjenjiva – djeca se mijenjaju iz dana u dan. Jedva čekam promatrati sve te male promjene na svom djetetu.

Majčinstvo doživljavam kao izazov koji mi je potreban, kao nešto što će me dodatno oblikovati i upotpuniti. Nadam se da ću ga ispunjavati najbolje što znam i da će nam biti lijepo.

A za to ćemo se svakako potruditi.

