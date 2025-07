Plesačica Petra Jeričević o vjenčanju iz snova: 'I u teškim trenutcima s Franom sam sretna žena'

Etablirana plesačica i koreografkinja Petra Žuglić (33), donedavno Jeričević, izrekla je sudbonosno “da” partneru Franu Žugliću (27) na Korčuli, otoku koji za nju ima posebno značenje. U intimnoj atmosferi, okružena obitelji i bliskim prijateljima, vjenčanje je održano u crkvici u selu Žrnovo, rodnom mjestu njezinih predaka. No njezini planovi ne staju na bračnom prstenu. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako s partnerom Franom razmišlja o prinovi, mogućem preseljenju na otok i otvaranju vlastite plesne škole. Nakon ljetne sezone i intimnog slavlja, par planira medeni mjesec, ali i životne promjene koje bi ih mogle udaljiti od užurbane zagrebačke svakodnevice.

Zašto ste odabrali baš Korčulu za svoje vjenčanje? Što to mjesto predstavlja u vašem životu?

Moj djed je s Korčule i ovdje imamo kuću. Ovo je mjesto koje meni osobno predstavlja ljubav, gdje sam svake godine provodila najljepše trenutke kada bi cijela obitelj bila zajedno. Podrijetlo prezimena Jeričević je iz sela Žrnovo, pa mi je oduvijek bila želja da se udam tamo u crkvici gdje su se vjenčali moji djed i baka. A nekako mi zaokružuje cijelu priču u kojoj započinjem novu obitelj i uzimam drugo prezime. Između ostalog me Fran i zaprosio pred tom crkvom na Staru godinu.





Kako su izgledale pripreme za vjenčanje? Je li bilo stresa ili je sve teklo glatko?

Pripreme su tekle glatko i bez stresa, a tako je prošlo i cijelo vjenčanje. Bilo je puno suza radosnica, osmijeha i ljubavi sa svih strana. Od obitelji, gostiju ali i susjeda i ljudi s otoka koji su doprinijeli na puno načina da nam uljepšaju naš dan. Tako je za tortu bila zadužena vrhunska slastičarka, naša susjeda Lucija Tomašić Šarić, restoran u kojem smo bili je od našeg dragog prijatelja Zlatka, La tache, gdje privatno provodimo puno vremena tijekom boravka na Korčuli. Odmah smo znali tko će snimati i fotografirati vjenčanje jer su to naši dugogodišnji suradnici i prijatelji Hrvoje i Katarina Banić iz MIB studia. Za uređenje i buket sam htjela da sve bude minimalistički s puno svijeća i da sve bude ukrašeno maslinama iz djedovog maslinika, pa su tako Marija i Josip iz ''Make it special'' na dan vjenčanja rezali grane maslina i uredili prostor točno onako kako sam zamislila, samo su to podigli na višu razinu. Vjenčanicu mi je šivala Višnja Pilić koja mi je cijeli život izrađivala plesne haljine pa se i tu nekako zaokružila cijela priča. Sve smo radili s ljudima koje poznajemo i surađujemo dugi niz godina, pa tako ništa nije bilo teško ili komplicirano, plus što su svi oni veliki profesionalci koji vole svoj posao i rade ga s puno ljubavi.





Organizirali ste intimno vjenčanje za najuži krug prijatelja i obitelji. Je li postoji neki poklon koji vas je oduševio?

Najkreativniji poklon je došao od Franovih kumova koji su nam dali izraditi kipić dvoje ljudi u plesnoj pozi i rekli da smo to nas dvoje na igralištu u Čučerju. Naime, Fran i ja smo se upoznali na jednom plesnom festivalu i vrlo brzo se povezali i nakon njega surađivali na plesnom videu kojeg smo snimili na igralištu njegove škole u Čučerju. A mene su moje prijateljice iz Dubrovnika, Dora i Mirela, iznenadile s medaljonom Dubrovačke Republike i Sv. Vlahom, jer smo se uvijek šalile da sam ja u Zagrebu samo zalutala i da sam trebala biti Dubrovkinja koliko volim taj grad i ljude koji tamo žive.

Baka i djed Petre Jeričević, vjenčanje na Korčuli Foto: Instagram

Kakvi su vam planovi nakon vjenčanja. Je li već znate gdje ćete na medeni mjesec?

Pred nama je plesna sezona kao i svake godine na Moro beachu na Korčuli. Nakon toga nam slijedi i veliki svadbeni party u Zagrebu početkom rujna za sve naše drage ljude koji nisu s nama bili na Korčuli. Kada to obavimo, voljeli bi otići na medeni mjesec, a želja nam je posjetiti Oman i Alulu. A ako uspijemo ukrasti još koji tjedan u rujnu, zaletjet ćemo se nekoliko dana na Vis.





Priželjkujete li jednog dana proširiti obitelj?

Da i jako se veselimo tome. Oboje volimo i puno radimo s djecom i jedva čekamo imati svoje.

Kada je riječ o karijeri - koji su vam planovi na tom polju?

Fran pleše u jednoj firmi u Njemačkoj i svakako planira s time nastaviti i odlaziti tamo na kraće periode i projekte. U Zagrebu radi u jednoj plesnoj školi, ali intezivno razmišljamo da napokon otvorimo nešto naše ako naletimo na prikladan prostor. Po pitanju karijere smatram da sam se dovoljno ostvarila da sada mogu malo usporiti i zato bi se sada puno više voljela posvetiti stvaranju naše male obitelji. Trenutačno smo na velikom raskrižju jer smo otvorili i temu preseljenja na otok jer nam se ne sviđa užurbani život koji vodimo u Zagrebu. E sad što će se prije dogoditi, plesna škola, beba ili preseljenje to još ne znamo, ali smo spremni na bilo koja vrata koja nam se otvore prva. Do tada ću i dalje normalno voditi svoje Ladies Latin grupe, klub ŠPK SAMOBOR i definitivno staviti još veći fokus na moj plesni team LATINETTE koji nastupaju po eventima.





Kako ste upoznali supruga? S čime vas je osvojio?

Upoznali smo se na Dubrovnik dance festivalu i odmah smo jako kliknuli na kreativnoj razini, primijetila sam da je Fran jako dobar i neiskvaren čovjek i time me jako impresionirao. Počeli smo redovno surađivati i kako je vrijeme odmicalo shvatili smo da je puno više trenutaka u kojima uživamo kada smo zajedno nego kada smo odvojeni i iz toga se razvila jedna velika ljubav. Sada smo zajedno već dvije godine i vrlo brzo smo shvatili da je to nešto između nas jako posebno i da je to odnos u kojem i jedan i drugi rastemo i jedan iz drugoga izvlačimo ono najbolje. Od kad sam s Franom, čak i kada su teški trenuci, ja sam sretna osoba.

