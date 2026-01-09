Argentinskom golmanu stalo srce na treningu. Morali ga oživljavati na terenu

Stravične vijesti dolaze iz Argentine, gdje se golman Mauricio Nievas (27) srušio pred suigračima dok se pripremao za novu sezonu.

Golman, koji igra za argentinskog drugoligaša Deportivo Madryn, oživljavan je od strane liječnika momčadi koristeći reanimacijom, pa i defibrilatorom, nakon čega je prebačen u bolnicu Andres Isola u patagonijskom gradu Puerto Madryn. Kako prenosi The Sun, incident se dogodio tijekom treninga u četvrtak ujutro.

"Tijekom jučerašnjeg jutarnjeg treninga golman Mauricio Nievas doživio je srčani udar i odmah mu je pružena pomoć od strane medicinskog osoblja u prostorijama kluba. Igrač je povratio svijest i prebačen je na odjel intenzivne njege gradske bolnice,“ stoji u priopćenju Deportiva Madryna.

Nievas je rođen u argentinskom gradu Cordobi, a 2021. je pomogao momčadi da se plasira u Primera Nacional, drugu ligu argentinskog nogometnog sustava.

