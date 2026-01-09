FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA /

Argentinskom golmanu stalo srce na treningu. Morali ga oživljavati na terenu

Argentinskom golmanu stalo srce na treningu. Morali ga oživljavati na terenu
×
Foto: Nicolas Parodi/alamy/profimedia

Nievas je rođen u argentinskom gradu Cordobi, a 2021. je pomogao momčadi da se plasira u Primera Nacional, drugu ligu argentinskog nogometnog sustava

9.1.2026.
23:02
Sportski.net
Nicolas Parodi/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stravične vijesti dolaze iz Argentine, gdje se golman Mauricio Nievas (27) srušio pred suigračima dok se pripremao za novu sezonu.

Golman, koji igra za argentinskog drugoligaša Deportivo Madryn, oživljavan je od strane liječnika momčadi koristeći  reanimacijom, pa i defibrilatorom, nakon čega je prebačen u bolnicu Andres Isola u patagonijskom gradu Puerto Madryn. Kako prenosi The Sun, incident se dogodio tijekom treninga u četvrtak ujutro.

"Tijekom jučerašnjeg jutarnjeg treninga golman Mauricio Nievas doživio je srčani udar i odmah mu je pružena pomoć od strane medicinskog osoblja u prostorijama kluba. Igrač je povratio svijest i prebačen je na odjel intenzivne njege gradske bolnice,“ stoji u priopćenju Deportiva Madryna.

Nievas je rođen u argentinskom gradu Cordobi, a 2021. je pomogao momčadi da se plasira u Primera Nacional, drugu ligu argentinskog nogometnog sustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?

Srčani ZastojTrening
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA /
Argentinskom golmanu stalo srce na treningu. Morali ga oživljavati na terenu