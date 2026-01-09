FREEMAIL
VRAĆA SE U MANCHESTER /

Zvijezda Manchester Uniteda ispala s Afričkog kupa nacija

Zvijezda Manchester Uniteda ispala s Afričkog kupa nacija
Foto: Rtl Danas

Suparnika u polufinalu Maroko će saznati u subotu kada svoj četvrtfinalni dvoboj igraju Alžir, Ismaela Bennacer i Monsefa Bakrara iz Dinama, i Nigerija za koju igra Salim Lawal Fago.

9.1.2026.
23:34
Hina
Rtl Danas
Nogometaši Maroka, domaćini ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, plasirali su se u polufinale nakon što su u Rabatu s 2-0 pobijedili Kamerun.

Suparnika u polufinalu Maroko će saznati u subotu kada svoj četvrtfinalni dvoboj igraju Alžir, Ismaela Bennacer i Monsefa Bakrara iz Dinama, i Nigerija za koju igra Istrin Salim Lawal Fago.

Od početka je Maroko bio bolji, a poveo je u 26. minuti. Nakon kornera se najbolje snašao Brahim Diaz i pogodio za 1-0 Marokanaca. Do 74. minute domaća reprezentacija je imala minimalno vodstvo, a tada je pobjednik odlučen. Loptu je na desetak metara iskosa dočekao Saibari i žestoko je pospremio u suprotni kut za konačnih 2-0. Time se zvijezda Manchester Uniteda i najbolji strijelac ove sezone, Bryan Mbeumo vraća u Englesku.

Ranije su nogometaši Senegala kao prvi izborili polufinale ovogodišnjeg Kupa nacija, oni su u Tangeru svladali Mali s minimalnih 1-0. Jedini je pogodak postigao Ndiaye u 27. minuti kada je iskoristio pogrešku suparničkog vratara. Novi korak unatrag na putu prema polufinalu Mali je napravio u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je reprezentativac Malija Bissouma dobio drugi žuti karton i isključenje.

S igračem više Senegal je rutinski čuvao prednost u nastavku dvoboja i osigurao polufinale gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Egipat i Obala Bjelokosti. Taj je ogled na rasporedu u subotu.

Africki Kup Nacija
