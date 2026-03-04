Paraliza Dubaija izazvala kaos, svi žure s evakuacijama: Ovo je najveći poremećaj od Covida!

Repatrijacijski letovi krenuli su u srijedu s Bliskog istoka dok vlade žure vratiti kući desetke tisuća građana blokiranih zbog intenziviranja sukoba SAD-a i Izraela s Iranom.

Komercijalni zračni promet i dalje je uglavnom obustavljen u većem dijelu regije, a glavna čvorišta u Zaljevu - uključujući Dubai, najprometniju zračnu luku na svijetu za međunarodne putnike - zatvorena su već peti dan zaredom, što je najveći poremećaj u putovanjima od pandemije covida-19.

Stručnjaci iz industrije kažu da se normalan zračni promet ne bi vratio preko noći čak i ako bi se odmah proglasio prekid vatre. Zrakoplovnim tvrtkama i dalje bi trebalo vremena da prerasporede zrakoplove i preraspodijele posade, ponovno uspostave redove letenja i osiguraju dozvole za siguran nastavak letenja.

Prvi repatrijacijski letovi za Veliku Britaniju i Francusku trebali su krenuti u srijedu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati otvorili sigurne zračne koridore kako bi omogućili dijelu građana povratak kući. U normalnim okolnostima iz regije bi svakodnevno polijetale tisuće komercijalnih letova.

Novi Zeland je objavio kako se u srijedu očekuje polazak ukupno 121 repatrijacijskog leta iz Međunarodne zračne luke Dubai.

Vlade žure s evakuacijom

Neki blokirani turisti i strani radnici također su pokušali sami pronaći izlaz. "Činimo to oprezno", rekao je francuski ministar financija Roland Lescure. Francuska vlada objavila je da je za srijedu planirano nekoliko repatrijacijskih letova za njezine građane, kojih se u regiji nalazi oko 400.000.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je odobrio korištenje vojnih zrakoplova kao potporu evakuaciji poljskih državljana s Bliskog istoka.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper razgovarala s čelnikom Emiratesa te da bi kasnije u srijedu trebala razgovarati s British Airwaysom o planovima letova iz Dubaija, dok se Britanija oslanja na komercijalne zračne prijevoznike kako bi pomogla vratiti svoje građane kući. Ministarstvo je navelo da će u srijedu navečer iz Omana krenuti čarter let.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je rasporedilo dodatno osoblje u Oman i Ujedinjene Arapske Emirate kako bi podržalo repatrijaciju talijanskih državljana.

Češka je organizirala tri vladina evakuacijska leta iz Omana, Jordana i Egipta, vrativši kući 175 ljudi, uz planiranje daljnjih operacija. Zrakoplovna tvrtka Smartwings također obavlja povratne letove iz Omana i Dubaija, prema novinskoj agenciji ČTK i vladinom dužnosniku.

Slovačka je priopćila da je evakuirala 127 ljudi - uglavnom slovačkih državljana, uz četiri Čeha i jednog državljanina Kazahstana - na dva leta iz Jordana koji su sletjeli u utorak, te priprema dodatne misije.

Preusmjeravanje letova

Uz strogo ograničen zračni prostor, zrakoplovne su tvrtke bile prisiljene preusmjeriti letove, nositi dodatno gorivo ili uvesti dodatna zaustavljanja radi točenja goriva kako bi se zaštitile od iznenadnih skretanja ili dužih putanja leta kroz sigurnije koridore.

Qantas je dodao jedan let zrakoplovom A380 od Sydneya do Londona kako bi pomogao 485 putnika da u subotu stignu iz Australije u Europu. Također uvodi zaustavljanje radi točenja goriva u Singapuru na svojim inače izravnim letovima Perth-London kako bi mogao prevesti dodatnih 60 putnika usred velike potražnje.

Nekoliko prijevoznika također je produljilo suspenzije letova. Emirates, najveći svjetski međunarodni prijevoznik, priopćio je da rute prema Dubaiju i iz njega ostaju suspendirane do 7. ožujka, iako obavlja ograničen broj letova iz Međunarodne zračne luke Dubai i Međunarodne zračne luke Al Maktum.

Air France je priopćio da je produljio suspenziju letova za Dubai i Rijad do 6. ožujka, te produljio obustavu usluga za Tel Aviv i Bejrut do 8. ožujka.

Cijene nafte su porasle, što je povećalo račune za gorivo zrakoplovnim tvrtkama i povisilo rizik od skupljih karata ako se duže rute nastave.

Zaljev je također glavno čvorište za zračni prijevoz tereta, što dodatno opterećuje globalne trgovačke putove koji su već pod pritiskom nakon poremećaja u plovidbi Crvenim morem.

