Manchester United s igračem više primio gol u 90. minuti i prekinuo nevjerojatan niz

Nogometaši Newcastle Uniteda su na svom St. James' Parku s igračem manje pobijedili Manchester United s 2-1 u pretposljednjoj utakmici 29. kola engleske Premier lige.

Jacob Ramsey je u prvoj minuti dodatka u prvom poluvremenu dobio drugi žuti karton, a pet minuta poslije Newcastle je poveo golom Anthonyja Gordona iz kaznenog udarca. U devetoj minuti dodatka u prvom dijelu gosti su izjednačili, a strijelac je bio Casemiro.

Pobjedu "Svrakama" donio je danski napadač William Osula golom u 90. minuti.

Ovo je prvi poraz Manchester Uniteda u Premier ligi nakon niza od 11 utakmica koji je trajao od 21. prosinca prošle godine.

Manchester United je s 51 bodom ostao na trećem mjestu, a Newcastle United je s 39 bodova skočio na 12. mjesto.

Vodeći Arsenal ima 67 bodova, sedam više, uz utakmicu više, od drugoplasiranog Manchester Cityja.

