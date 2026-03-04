Garcia izdvojio krivce za šokantan poraz na Rujevici: 'Mislim da su nas danas malo prevarili'

Gonzalo Garcia, trener Hajduka, nakon utakmice govorio je za medije io šokantnom porazu (3:2) od Rijeke u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

Rokas Pukštas je u 25. minuti postigao pogodak za vodstvo Hajduka. Rijeka je izjednačila u 57. minuti, a uspješan izvođač kaznenog udarca bio je Tiago Dantas. U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković je pogodio za novo vodstvo Hajduka. Preokret i plasman Rijeci donijeli su Toni Fruk pogotkom u 19. minuti dodatka te Gabrijel Rukavina koji je postigao pogodak u 20. minuti dodanog vremena.

"Mogli smo riješiti utakmicu u akciji prije gola. Mislim da su nas danas malo prevarili. Tijekom utakmice su radili što su htjeli. Gol je pao poslije faula, nakon toga je bio glup penal. Loše se osjećam danas, ali ne volim govoriti o sucima. Sve vam objašnjavaju pa onda rade što hoće", rekao je Garcia pred kamerama Arene Sport i dodao:

"Rijeka je agresivna ekipa, to volim, ali ne možeš raditi što god poželiš u svakom trenutku. Guraju se, vuku, to otežava stvari. Mi smo imali šanse pobijediti u ovoj utakmici, igrali smo jako dobro. No dobro, tako je kako je. Žao mi je zbog ekipe. Svi su odradili odličan posao. Ovo što se danas dogodilo na terenu je loše. Inače ne govorim o takvim stvarima, ali ovo je bilo jako loše."

Najavio je i nadolazeći derbi protiv Dinama, koji se igra ove nedjelje u Splitu.

'U zadnje vrijeme su jako dobri, imaju sjajnu momčad. Bit će teško. Sad se moramo oporaviti, dati sve od sebe. Ako budemo pravi, mislim da možemo pobijediti. Ali ako se dogode stvari koje ne možemo kontrolirati, to je druga stvar", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometna groznica u Bjelovaru: Hrvatice na megdan moćnoj Francuskoj pred rasprodanom dvoranom