Pala odluka o Patriku Kolariću nakon kaosa na Rujevici

Kolarić se našao na udaru zbog svoje izvedba u derbiju Rijeke i Hajduka
Patrik Kolarić nije delegiran niti za jednu utakmicu u nadolazećem kolu SHNL-a.
Ta odluka je donesena nakon kaotičnog derbija Rijeke i Hajduka na Rujevici, poslije kojeg se puno pričalo o suđenju. Trener Hajduka Gonzalo Garcia javno se požalio, a nekim odlukama nisu bili zadovoljni ni u Rijeci.
Situacije iz te utakmice u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa analizirao je i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec koji je naveo čak pet velikih pogrešaka, tri na štetu Rijeke.
Kolarić je zbog toga završio na 'hlađenju', što je bila i očekivana odluka.
