EPILOG /

Pala odluka o Patriku Kolariću nakon kaosa na Rujevici

Pala odluka o Patriku Kolariću nakon kaosa na Rujevici
×
Foto: Eibner-Pressefoto/Thomas Hess/imago sportfotodienst/Profimedia

Kolarić se našao na udaru zbog svoje izvedba u derbiju Rijeke i Hajduka

6.3.2026.
12:02
M.G.
Eibner-Pressefoto/Thomas Hess/imago sportfotodienst/Profimedia
Patrik Kolarić nije delegiran niti za jednu utakmicu u nadolazećem kolu SHNL-a.

Ta odluka je donesena nakon kaotičnog derbija Rijeke i Hajduka na Rujevici, poslije kojeg se puno pričalo o suđenju. Trener Hajduka Gonzalo Garcia javno se požalio, a nekim odlukama nisu bili zadovoljni ni u Rijeci.

Situacije iz te utakmice u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa analizirao je i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec koji je naveo čak pet velikih pogrešaka, tri na štetu Rijeke.

Kolarić je zbog toga završio na 'hlađenju', što je bila i očekivana odluka.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku

Patrik KolarićHnlHajdukRijeka
komentara
