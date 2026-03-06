Pala odluka o Patriku Kolariću nakon kaosa na Rujevici

Patrik Kolarić nije delegiran niti za jednu utakmicu u nadolazećem kolu SHNL-a.

Ta odluka je donesena nakon kaotičnog derbija Rijeke i Hajduka na Rujevici, poslije kojeg se puno pričalo o suđenju. Trener Hajduka Gonzalo Garcia javno se požalio, a nekim odlukama nisu bili zadovoljni ni u Rijeci.

Situacije iz te utakmice u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa analizirao je i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec koji je naveo čak pet velikih pogrešaka, tri na štetu Rijeke.

Kolarić je zbog toga završio na 'hlađenju', što je bila i očekivana odluka.

