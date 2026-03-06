Ulog je ogroman, a evo što će presuditi u velikom derbiju Hajduka i Dinama

Hajduk i Dinamo u Splitu igraju derbi koji će gotovo sigurno biti prijelomni dio ove sezone domaćeg prvenstva. Najveća utakmica hrvatskog klupskog nogometa na rasporedu je ove nedjelje, 8. ožujka s početkom u 15.00, u 25. kolu SHNL-a.

Dinamo u Split stiže kao prvoplasirana momčad na tablici, sa sedam bodova više od drugog Hajduka i Bijeli moraju ići na pobjedu za ostanak u utrci za naslov prvaka. Za Dinamo je situacija psihološki lakša; čak i neriješen rezultat ostavlja ih u dominantnoj poziciji, dok pobjedom mogu Hajduk izbaciti iz utrke za titulu.

Obje momčadi uoči derbija odigrane su utakmice u četvrtfinalu Kupa. Dinamo je bez većih poteškoća pobijedio četvrtoligaša Kurilovec, dok je Hajduk poražen u dramatičnom derbiju od Rijeke te ostao bez borbe za 'Rabuzinovo sunce' i u derbi s Plavima ulazi poljuljan.

Ovaj derbi Hajduka Dinama, bez ikakve sumnje, utakmica je ogromnog uloga, pogotovo za Hajduk, a mi smo izdvojili neke stvari koje bi mogle biti presudne za pobjedu.

Umor nakon Kupa

Utakmice u Kupu, odigrane u srijedu, nesumnjivo će imati ključni utjecaj na nastup Hajduka i Dinama u derbiju. Dok je Hajduk, kako smo već naveli, pretrpio izuzetno bolan poraz od Rijeke u utakmici koja je trajala 110. minuta i jako se fizički i psihološki izmorio, Dinamo je u izmiješanom sastavu na svom terenu 's pola gasa' lagano pobijedio četvrtoligaša i neusporedivo mirniji ulazi u derbi. Što se tiče psihološkog i fizičkog stanja momčadi, prednost je definitivno na strani Plavih.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Poljud je dvosjekli mač

Derbi će se igrati u užarenoj atmosferi punog Poljuda, i Hajduk će imati ogromnu podršku. No, to je i dvosjekli mač. Golema očekivanja i pritisak pred pobjede nad najvećim rivalom na svom terenu, u prošlosti se znao pokazati kao ogroman uteg za Bijele. Veliko je pitanje hoće li se sada, uzdrmani nakon poraza u Kupu od Rijeke nogometaši Hajduka uspjeti nositi s time.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Problemi u kadru

Hajduk u derbi ulazi oslabljen. Zbog suspenzija neće biti Nike Sigura, ali ni Adriona Pajaziija, koji je 'pocrvenio' u Kupu protiv Rijeke. Ti izostanci stvaraju veliku rupu, koju će biti teško pokrpati. Također, postoji mogućnost da Bijele s klupe neće voditi trener Gonzalo Garcia koji je isključen nako lude utakmice na Rujevici pa će morati uskočiti njegov pomoćnik.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Individualna kvaliteta

Obje momčadi u svojim redovima imaju igrače koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Trenutno, tu je u prednosti Dinamo koji je jako digao formu u nastavku sezone, Beljo i Zajc su se prometnuli u najvažnije uzdanice i od njih će Hajduk najviše strahovati. Na 'bljeskove' svojih najboljih pojedinaca računa i Hajduk, u čijoj su momčadi Livaja, Rebić i Pukštas igrači koji u trenutku mogu promijeniti cjelokupnu sliku na terenu.

Foto: PIXSELL

Iskorištavanje protivničkih mana

Još jedna ključna stvar će biti koliko će momčadi biti uspješne u iskorištavanju protivničkih mana. Kod Dinama to je, pokazalo se u nekim europskim utakmicama, vrlo slab početak utakmice, s puno dekoncentracije, što bi bilo, ako se ostvari, pogubno za Plave jer će Hajduk pred punim Poljudom od prve sekunde krenuti žestoko. Hajduk, s druge strane, ima velike probleme u tranziciji, odnosno nakon izgubljene lopte na protivničkoj polovici. Dinamo je to već znao iskorištavati i ključno će za Bijele biti kako će kontrolirati sredinu terena.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

