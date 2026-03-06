Garcia: 'Imam u glavi zamisao kako želimo igrati. Dinamo? Vidi se da rade dobar posao'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je u petak derbi s Dinamom, koji će se u nedjelju igrati na Poljudu. Ta utakmica u skolu 25. kola HNL-a počinje u 15.00 sati.

Bijelima je potrebana pobjeda u derbiju da zadrže korak u borbi za titul. Bilo kakav drugi rezultat protiv Dinama, koji im bježi sedam bodoa na vrhu tablice, bi ih jako udaljio od naslova.

Hajduk u derbi s Dinamom ulazi nakon poraza od Rijeke u četvrtfinalu Kupa u utakmici u kojoj su bijeli vodili praktički do samog kraja dugačke sudačke nadoknade, a onda primili golove u 108. i 110. minuti i ispali.

"Utakmica je gotova i neću puno pričati o njoj. Ponosan sam na posao koji su igrači napravili protiv Rijeke. Borili su se i bili organizirani. Neki od njih su se jako pobolljlšali. Jako mi je drago vidjeti to i njihovu reakciju na ovako teške utakmice. Tužan sam jer igrači nisu dobili ono što su zaslužili", rekao je Garcia na početku pa odgovorio na pitanje o promjenama u sastavu:

"Moramo vidjeti, imam u glavi zamisao kako želimo igrati. Sve je moguće. Za Krovinovića su ovo bili teški dani. Moramo i to uzeti u obzir. Moguće je da će Livaja i Šego igrati zajedno, takvo nešto već smo igrali."

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Filip Krovinović je od strane mnogih navijača proglašen glavnim krivcem za poraz od Rijeke i ispadanje iz Kupa.

"Smatramo da su normalne neke stvari koje nisu normalne. Ne možeš vrijeđati ljude tako. Vrijeđaju i mene. Navikao sam. Igrači su ljudi i griješe, a nekad to zaboravljamo. Napadaš nekoga, a ne znaš što on prolazi u životu. Nemamo empatije, je*e nam se kako se taj drugi osjeća i to je tužno. Nemamo tu sto igrača. Moramo vidjeti kako se osjeća Krovinović i vidjet ćemo tko će igrati. Pogreške se događaju i to je život", rekao je.

Na pitanje 'kako vratiti igrače na pravu mentalnu razinu nakon poraza od Rijeke' dao je sljedeći odgovor:

"Oni su motivirani. Nitko nije odustao. Čak i ako gubiš 5:0, kod mene ne smiješ odustati. To je mentalitet koji gradimo. Igrači su bili razočarani i ljuti. Rekao sam jučer da si uzme slobodno tko želi, ali svi su došli na trening. Nitko nije tužan, svi su motivirani i u nevjerici kako im se ovo dogodilo. Mi smo profesionalci, naš je posao motivirati se i igrati. Nije me briga kako. Ako se ne možeš natjerati da budeš na najvišoj razini, onda ne zaslužuješ igrati. Igrači su emocionalno jaki, jači nego ikad. Osjećam da su samopouzdani i sretni jer su na terenu. Umorni su, ali sutra će biti svježi."

Osvrnuo se potom na sljedećeg protivnika, momčad Dinama:

"Dinamo je jako jaka momčad. Može napraviti dvije jako dobre momčadi od svog rostera. Imaju fantastičnog trenera. Filipović je odličan golman, ali Livaković je donio iskustvo igranja u reprezentaciji. On je vođa. Dinamo pobjeđuje u ligi s velikim razlikama. Nije to lako, vidi se da svi rade dobar posao."

Poslao je poruku navijačima Hajduka:

"Treba nam podrška. Ako su ljuti, to je u redu. Ja nisam bio ljut, samo razočaran s krajem utakmice. Mi smo dali sve što smo mogli. Neka navijači budu ponosni jer su njihovi igrači dali sve od sebe. Pogledajte kako su dečki poput Brajkovića, Pukštasa i Šege ušli u utakmicu. I ja sam dobio prvi crveni u životu, bio sam razočaran. Očekujemo da navijači budu uz nas jer to zaslužujemo. Nije stvar rezultata, nego što se svaki put događaju s*anja oko nas."

Otkrio je nakon toga da za utakmicu protiv Dinama neće konkurirati Diallo, Almena, Pajaziti, Sigur i Durdov, a da će za Šarliju "još vidjeti".

Za kraj se osvrnuo na Diona Drenu Belju, prvog strijelca lige i igrača koji će u derbiju biti najveća opasnost po gol Bijelih:

"Trenirao sam Belju i on je jedan od top tri igrača koje sam trenirao. A trenirao sam Haalanda. Fantastičan je tehnički i fizički, a i ponizna je i dobra osoba. Velik je dobitak za Dinamo. No imaju i još dobrih igrača - Stojković, Mišić, Valinčića dobro poznajem i sjajan je."

