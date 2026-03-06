Split na nogama: Ivan Rakitić donio velike odluke o budućnosti

Ivan Rakitić, legendarni hrvatski nogometaš koji trenutno obnaša funkciju tehničkog direktora Hajduka odustao je od voje oproštajne utakmice i objavijestio čelnike kluba da će do kraja sezone raditi volonterski, javljaju 24 sata.

Rakitić (37) je otišao u igračku mirovinu na kraju prošle sezone i odmah je preuzeo posao tehničkog direktora splitskog kluba.

Nakon što je završio igračku karjeru, Rakitić je namjeravao nastupiti u oproštajnoj utakmici, u kojoj su trebali nastupiti veterani Barcelone, Hajduka i hrvatske reprezentacije, a dio prihoda je trebao ići u humanitarne svrhe.

No, trenutna situacija na Poljudu nije svečarska, pa tako nije vrijeme za oproštajne utakmice i ona je odgođena. Kada će se održati i hoće li se uopće održati, nije poznato.

Rakitić je drugu odluku, o volonterskom radu, donio kako bi pomogao klubu i pokazao koliko mu je stalo.

Za Hajduk je Rakitić odigrao jednu sezonu (2024./2025.) i za splitski klub nastupio u 39 utakmica u svim natjecanjima, zabio dva gola i pet puta asistirao.

