FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENAĐENJE NA POLJUDU /

Split na nogama: Ivan Rakitić donio velike odluke o budućnosti

Split na nogama: Ivan Rakitić donio velike odluke o budućnosti
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rakitć prelomio, odluke mnoge ostavile u čudu

6.3.2026.
14:17
M.G.
Sime Zelic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivan Rakitić, legendarni hrvatski nogometaš koji trenutno obnaša funkciju tehničkog direktora Hajduka odustao je od voje oproštajne utakmice i objavijestio čelnike kluba da će do kraja sezone raditi volonterski, javljaju 24 sata.

Rakitić (37) je otišao u igračku mirovinu na kraju prošle sezone i odmah je preuzeo posao tehničkog direktora splitskog kluba.

Nakon što je završio igračku karjeru, Rakitić je namjeravao nastupiti u oproštajnoj utakmici, u kojoj su trebali nastupiti veterani Barcelone, Hajduka i hrvatske reprezentacije, a dio prihoda je trebao ići u humanitarne svrhe.

No, trenutna situacija na Poljudu nije svečarska, pa tako nije vrijeme za oproštajne utakmice i ona je odgođena. Kada će se održati i hoće li se uopće održati, nije poznato.

Rakitić je drugu odluku, o volonterskom radu, donio kako bi pomogao klubu i pokazao koliko mu je stalo.

Za Hajduk je Rakitić odigrao jednu sezonu (2024./2025.) i za splitski klub nastupio u 39 utakmica u svim natjecanjima, zabio dva gola i pet puta asistirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku

Ivan RakitićHajdukOproštajna UtakmicaVolonter
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx