Šprajc razotkrio najprecizniji opis vojnog roka: 'Anušić je to dobro tempirao'

'USRED UDARA NA IRAN' /

Ali što jest jest, ministar Ivan Anušić dobro je tempirao početak služenja vojnog roka. Odgađao ga je skoro dvije godine i onda taman usred Izraelsko-američkog udara na Iran evo i naših ročnika.

U ponedjeljak će u vojarne ući njih 800, a tek je njih desetero prizvalo svoju savjest i odbilo ući u vojarne pa će služiti u civilu. Ali bilo je i onih koji nikoga ne žele služiti - 12 žigosanih - dvanaestorici mladića koji se iz neopravdanih razloga nisu javili loše se piše. Prekršajno su prijavljeni.

Valja napomenuti da oko 15 % pozvanih ročnika nije prošlo na zdravstvenom pregledu a među njima je sigurno bio i jedan anemični mladić koji će u kasnijem razvoju događaja postati hrvatski premijer pa na tu skupinu treba posebno obratiti pažnju. Inače, MORH se silno potrudio mlade ročnike animirati preko svojih društvenih mreža, pa su tako služenje vojnog roka prikazali kao nošenje majmuna na gredi, što je bar po mom iskustvu najprecizniji opis vojnog roka ikada. Više pogledajte u prilogu.