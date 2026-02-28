Pitaj Ćipu! Gavrilo ubio Stjepana Radića pa osnovao mesnu industriju Gavrilović, i to iz principa

AKO NE ZNAŠ ŠTA JE BILO /

Eto nam i novog stiha za Thompsonov hit - Ako ne znaš šta je bilo, pitaj Ćipu. Pa će ti Ćipe reći da je Gavrilo Princip ubio Stjepana Radića i to 10 godina nakon svoje smrti.

Nakon što je ubio Radića Gavrilo je onda osnovao mesnu industriju Gavrilović, i to iz principa.

A suđenje za ubojstvo Stjepana Radića Gavrilu će početi nakon što mu završi suđenje za ubojstvo Kennedyja.

Tako bar uče polaznici specijalne škole Ivan Penava.