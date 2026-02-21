Palili Čermaka na karnevalu: Još će ispast da mu je u ratu bilo lakše radit sa Srbima nego u miru sa Bibinjcima

Idemo na malo lakše teme. Evo u Kaštelima su s lakoćom spalili Daliju Orešković. Stvarno nije bilo teško. Žena planula u par minuta. Doduše bilo je kritike da je neprimjereno stavljat žene na lomaču ali stvarno se ne može reći da iza toga stoji neka mizoginija ili muški šovinizam. Kaštelani su prošlog tjedna s jednakom lakoćom spalili i Tomislava Tomaševića i Milu Kekina. Dakle njima nije bitno jel muško il žensko, važno samo da gori netko iz oporbe.

Inače je uobičajeno da se na karnevalima spaljuju oni koje se smatra odgovornima za sve loše u protekloj godini, dakle likovi koji predstavljaju lokalnu ili državnu vlast ali organizatori karnevala su valjda poslušali naputak glavnog meštra svih karnevala u Hrvatskoj Andreja Plenkovića prema čijim riječima je za sve loše u zemlji kriva oporba tako da im nije preostalo ništa drugo nego spaliti oporbu. Sreća pa ima samo sedam Kaštela pa je dobar dio oporbe ovaj fašnik uspio preživjeti.

Ipak za razliku od svojih susjeda, u Donjim Kaštelima su odlučili pokazati da oni imaju hrabrosti obračunati se i s najvećim državnim autoritetima pa su istodobno spalili i Tita i Pavelića. Doduše jedan je mrtav već 46 godina a drugi u grobnici od zlata leži ravno 67 godina ali svejedno, u današnje doba i to je velika stvar. Svako malo jedan od njih ustane iz groba a drugi se u grobu okrene.

Pogotovo kad Dabro zapjeva.

Ipak ono što su učinili u Bibinjama zaprepastilo je svakog lažnog domoljuba. Ondje su bezdušnici zapalili heroja Domovinskog rata i Haškog uznika generala Ivana Čermaka! General im je naime u dvorište uvalio rezervoare za skladištenje dizel goriva što je Bibinjcima poremetilo turističke planove i nekretninski biznis.