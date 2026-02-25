FREEMAIL
FUTSAL /

Dinamo slavio protiv Novo Vremena i izborio finale kupa

Dinamo slavio protiv Novo Vremena i izborio finale kupa
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U utorak je finale izborila Rijeka koja je pred svojim navijačima s 4-2 pobijedila Olmissum iz Omiša

25.2.2026.
21:42
Hina
Igor Kralj/PIXSELL
Igrači Futsal Dinama ostvarili su plasman u finale ovosezonskog Hrvatskog malonogometnog kupa nakon što su na domaćem terenu, u KC Dražen Petrović, pobijedili makarsko Novo Vrijeme s 5-3.

Za trofej će se boriti Futsal Dinamo i Rijeka, dva sastava koja su trenutačno na vrhu prvenstvene ljestvice, dok je Novo Vrijeme prošlosezonski prvak. 

Futsal Dinamo je nakon prvog poluvremena stekao dva gola prednosti. Domaći sastav je poveo već u trećoj minuti golom Zonjića, dok je nekoliko trenutaka prije odmora Čekol pogodio za 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon što je Jelišev u 25. minuti pogodio za Makarane i smanjio na 1-2, ali kratko je trajala nada gostiju. U 28. je Ukrajinac Korolišin pogodio vlastitu mrežu, dok je u 29. minuti Gudasić povećao prednost Futsal Dinama na 4-1 čime je dvoboj bio riješen.

Do kraja susreta prvo je Čekol povećao na 5-1, dok je potom na drugoj strani poentirao Korolišin uz autogol Čekola za konačnih 5-3 zagrebačkog sastava.

U utorak je finale izborila Rijeka koja je pred svojim navijačima s 4-2 pobijedila Olmissum iz Omiša.

Futsal Dinamo Futsal Novo Vrijeme
