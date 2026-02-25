Galatasaray nakon drame produžetaka izbacio Juventus u Torinu: Stara dama ostala bez čuda

Nogometaši Galatasarayja posljednji su putnici u osminu finala Lige prvaka, iako su u Torinu zgubili od Juventusa sa 2-3 nakon produžetaka obranili su 5-2 pobjedu iz prve utakmice.

Nakon što je Galatasaray u Istanbulu slavio sa 5-2 činilo se kako će turski velikan lagano do osmine finala. Posebno nakon što je Juve u 48. minuti uzvrata pri vodstvu 1-0 ostao s igračem manje. No, torinska "Stara dama" je sjajnom igrom u nastavku susreta s igračem manje zabila dva gola izborivši produžetak. U dodatnih 30 minuta gosti su ipak uspjeli dva puta zatresti mrežu i izboriti put u osminu finala.

Juve je poveo u 37. minuti golom Maneula Locatellija iz kaznenog udarca. Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 48. minuti kada je Lloyd Kelly isključen. Engleski branič je neopreznim startom nagazio Barisa Yilmaza zaradivši drugi žuti karton. Međutim, sudac Joao Pinheiro je nakon provjere video snimke promijenio svoju odluku pokazavši Kellyju direktan crveni.

Talijanski sastav se nije predavao i u 70. minuti Federico Gatti je zabio za 2-0. Pierre Kalulu je ubacio s desne strane prizemnu loptu, a Gatti na drugoj stativi zabio iz blizine. U 79. minuti Kenan Yildiz je imao lijepu priliku za 3-0, ali je pogodio stativu, no samo tri minute kasnije Juve je svoju dominaciju okrunio i trećim golom, u gužvi se najbolje snašao Weston McKennie pogodivši glavom za 3-0.

Do kraja susreta više nije bilo golova nakon čega se ušlo u produžetak. Domaćin je u 96. minuti imao sjajnu priliku za 4-0, no Edon Zhegrova je promašio. Kazna je stigla u 105. minuti kada je Baris Yilmaz sjajno uposlio Victora Osimhena, a ovaj pogodio za 3-1. Bio je to njegov sedmi gol ove sezone u Ligi prvaka u osam nastupa. Točku na "i" stavio je Yilmaz u 119. minuti.

Plasman u osminu finala izborili su i Paris Saint-Germain, Real Madrid, te Atalanta, dok su u utorak svoj europski put nastavili Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt i Newcastle United.

Aktualni europski prvak PSG je na Parku prinčeva odigrao 2-2 protiv Monaca obranivši 3-2 pobjedu izu Kneževine.

Gosti su poveli u posljednjim trenucima prvog dijela golom Maghnes Akliouche. Caio Henrique je ubacio s lijeve strane do Mamadoua Coulibalyja koji je lijepo uposlio Akliouchea, a ovaj pogodio za 1-0. Samo dvije minute ranije gol je mogao pasti na suprotnoj strani, no udarac Bradleyja Barcole je završio u okviru gola.

Međutim, Monaco je u 58. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Coulibaly koji je zaradio dva žuta kartona u razmaku od pet minuta. Samo dvije minute kasnije PSG je izjednačio. Doue je s desne strane ubacio prizemnu loptu pred vrata do Marquinhosa koji je zabio iz blizine za 1-1.

Parižani su okrenuli rezultat šest minuta kasnije. Hakimi je pucao sa 20-tak metara, Philipp Kohn je obranio no Kviča Kvaratškhelia je pospremio odbijanac za 2-1. U posljednjim trenucima susreta Jordan Teze je zabio za 2-2.

Zanimljivo je bilo i na Santiago Bernabeu gdje je Real Madrid pobijedio Benficu sa 2-1 potvrdivši 1-0 slavlje iz Lisabona.

U domaćim redovima nije bilo ozlijeđenog Kyliana ‌Mbappea koji ima problema s koljenom, dok na suprotnoj strani nije nastupio suspendirani Gianluca Prestianni koji je optužen za rasizam tijekom prve utakmice play-offa. Benfica se žalila, no UEFA je odbila žalbu portugalskog velikana.

Benfica je povela u 14. minuti nakon sjajne akcije, a pogodak je postigao Rafa Silva. Pavlidis je ubacio s desne strane, Asencio je pokušao izbiti loptu, ali je umalo zabio autogol, Courtois je sjajno reagirao, ali je Silva pospremio odbijanac.

Međutim, samo dvije minute kasnije Aurelien Tchouameni je sjajno pogodio s ruba kaznenog prostora nakon odlične povratne lopte Federica Valverdea.

Silva je mogao do novog gola i u 60. minuti, no lopta je odsjela na prečki. Korak bliže odluci o tome tko će u osminu finala stigli smo u 80. minuti kada je Vinicius pogodio za 2-1, ponovo na asistenciju Valverdea. Dvije minute kasnije Silva je umalo izjednačio petom nakon ubačaja Schjelderupa, ali je lopta prošla tik pored vratnice.

U prvom današnjem susretu Atalanta je izborila plasman u osminu finala nakon što je u uzvratnom susretu play-offa pobijedila Borussiu Dortmund, koju vodi Niko Kovač, sa 4-1 nadoknadivši poraz od 0-2 iz prve utakmice.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je talijanski sastav imao 3-0, no gosti su smanjili i kada se već činilo kako će susret otići u produžetke, tragičar susreta Ramy Bensebain je u sudačkoj nadoknadi skrivio kazneni udarac i zaradio isključenje. Alžirski branič je prije toga bio sukrivac i za prva dva gola domaćina.

Treći gol za Atalantu zabio je Mario Pašalić koji je pogodio glavom na ubačaj Martena De Roona. Strijelci za domaćine bili su i Gianluca Scamacca (5), Davide Zappacosta (45) i Lazar Samardžić (90+7-11m). Za goste je strijelac bio Karim Adeyemi (75).

U utorak su plasman u osminu finala izborili Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt i Newcastle United.

