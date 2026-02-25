Pašalić je ubacio s lijeve strane, a Bensebaini napravio prekršaj udarivši Krstovića kopačkom

Nogometaši Atalante izborili su plasman u osminu finala Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu play-offa pobijedili Borussiu Dortmund sa 4-1 nadoknadivši poraz od 0-2 iz prve utakmice.

Golove za domaćine zabili su Gianluca Scamacca (5), Davide Zappacosta (45), Mario Pašalić (57) i Lazar Samardžić (90+7-11m), dok je za goste strijelac bio Karim Adeyemi (75). Momčad koju vodi Niko Kovač je u sudačkoj nadoknadi ostala s igračem manje nakon što je tragičar susreta Ramy Bensebaini skrivio kazneni udarac.

Alžirski branič je odigrao tragičnu utakmicu. Bio je sukrivac za prva dva gola domaćina, a potom je u trenucima kada su se čekao produžetak, skrivio kazneni udarac zaradivši pritom i drugi žuti karton.

Talijanski sastav je odlično otvorio utakmicu i već u četvrtoj minuti je opasno zaprijetio Nicola Zalewski, ali je Gregor Kobel obranio. Samo minutu kasnije Atalanta je povela. Lorenzo Bernasconi je ubacio s lijeve strane, Ramy Bensebaini je pokušao izbiti loptu ispred svog suigrača Daniela Svenssona, no to je učinio loše i lopta je došla do Scamacca, koji je iz blizine zbio za 1-0.

U 24. minuti ponovo su zaprijetili domaćini, s ruba kaznenog prostora je pucao Zalewski, ali je golman Borussije odbio u korner. Pet minuta kasnije prvi put su zaprijetili i gosti. Julian Brandt je pucao unutar kaznenog prostora, ali je Marco Carnesecchi bio spreman.

U posljednjim trenucima prvog dijela Atalanta je zabila i drugi gol na utakmici, anuliravši zaostatak iz prve utakmice. Sa 20-tak metara je pucao Zappacosta, lopta je na putu do gola pogodila Bensebainija prevarivši vratara.

Dortmund je mogao smanjiti u 48. minuti, odlično je pucao Serhou Guirassy, ali je Carnesecchi još bolje reagirao. Samo minutu kasnije na suprotnoj strani je zaprijetio Mario Pašalić, ali nije uspio najbolje zahvatiti loptu, pa je Kobel obranio.

U 54. minuti vidjeli smo do tada najbolju priliku gostiju, Maksimilijan Beier je probio po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, te pucao, no pogodio je okvir gola. Umjesto 2-1, četiri minute kasnije bilo je 3-0. Marten De Roon je ubacio, a Pašalić glavom pogodio za 3-0. Gol možete pogledati OVDJE.

Gosti su u 74. minuti imali veliku priliku, no Guirassy je loše pucao. Međutim, u nastavku akcije Karim Adeyemi, koji je ušao u igru pet minuta ranije, je sjajno pogodio za 3-1. Sve je moglo biti gotovo u 82. minuti, Samardžić je "okrenuo" svog čuvara i sjajno opalio, ali pored gola.

Kada se već činilo kako će utakmica ući u produžetke, Pašalić je ubacio s lijeve strane, a Bensebaini napravio nepotreban prekršaj udarivši Krstovića kopačkom pri čemu mu je raskrvavio glavu. Španjolski sudac Jose Maria Sanchez je prvotno pokazao na korner, ali je nakon asistencije VAR-a pokazao na bijelu točku, te drugi žuti Borussijinom igraču. Samardžić je bio siguran s bijele točke zabivši za prolaz.

Večeras se još sastaju Juventus - Galatasaray (2-5), PSG - Monaco (3-2), te Real Madrid - Benfica (1-0).

U utorak su plasman u odminu finala izborili Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt i Newcastle United.

