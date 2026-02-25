FREEMAIL
NOVA DOZA LUDILA /

Suspendirani Mourinho lovi čudo kod Reala: Može li Ivanovićeva Benfica izbaciti Kraljeve?

Suspendirani Mourinho lovi čudo kod Reala: Može li Ivanovićeva Benfica izbaciti Kraljeve?
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia

Tijek utakmica play-offa Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

25.2.2026.
18:58
Sportski.net
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
Liga prvaka, play-off
25. 2. 2026.
21:00
0
Real Madrid
 
:
0
Benfica
 

Atalanta - Borussia 1:0

Juventus - Galatasaray 0:0

PSG - Monaco 0:0

Nakon preostale četiri uzvratne utakmice ply-offa doznat ćemo i preostala četiri putnika u osminu finala Lige prvaka

U ranijem terminu igraju Pašalićeva Atalanta i Kovačeva Borussia, a Nijemci su u Italiju donijeli 2:0 s Westfalena. U Italiju je Galatasaray iz Turske donio 5:2, a PSG doma 'brani' 3:2 protiv Monaca.

'Najglasnija' utakmica je ona u Madridu gdje Real protiv Ivanovićeve Benfice ima 1:0 iz Lisabona, ali i cijelu rasističku novelu kou je raspisao Vinicius optuživši Prestiannija da ga je nazvao 'majmunom'. 

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak za RTL Danas otkrio kakvi nas spektakli očekuju: 'Polučilo bi jako veliki uspjeh'

