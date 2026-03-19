Premierligaši donijeli odluka koja će obradovati navijače

Jednoglasnom odlukom svih klubova engleske nogometne Premier lige cijena ulaznica za gostujuće navijače i u sljedeće će dvije sezone biti ograničena na 30 funti.

Maksimalna cijena ulaznica od 30 funti za gostujuće navijače u Premier ligi uvedena je još 2016. godine te je doprinijela popunjavanju tribina rezerviranih za njih sa 82 na 91 posto.

"Gostujući navijači pomažu u kreiranju nevjerojatne atmosfere na utakmicama po kojima je Premier liga poznata", objavila je liga u obrazloženju odluke.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Africi nakon što je Senegalcima oduzet naslov prvaka, evo što se događa