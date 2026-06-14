Potresna ispovijest Vedrane Rudan: 'Ne hodam, imam kolica, ruke mi se tresu, u ustima mi afte'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76) u novoj je kolumni otvoreno opisala svoju svakodnevicu obilježenu bolešću i fizičkom nemoći. Pišući o životu u kolicima, zdravstvenim tegobama i strahu od onoga što dolazi, otkrila je kako joj danas posebnu radost donose stvari koje je nekada smatrala sasvim običnima. Među njima je i slušni aparat koji je nedavno nabavila, a koji je postao simbol njezine borbe da, unatoč svemu, i dalje pronađe ljepotu u svakodnevnom životu.

Rudan je opisala kako je uz pomoć supruga otišla u grad te odlučila nabaviti slušni aparat jer joj je, kako navodi, život bez kvalitetnog sluha postao sve teži. Taj naizgled mali korak potaknuo ju je na razmišljanje o životu koji danas vodi.

U kolumni iskreno piše o zdravstvenim problemima s kojima se suočava.

"Ne hodam, imam kolica, ruke mi se tresu, u ustima mi cvatu afte, od čega, danas tko zna nakon koliko vremena čujem, vid mi je zamućen", napisala je.

Posebno mjesto u tekstu zauzima njezin suprug, s kojim je u braku više od četiri desetljeća. Otkrila je kako joj je tijekom boravka u bolnici kupio specijalni krevet i stolicu, koje danas smatra jednim od najboljih poklona koje je ikad dobila.

U tekstu se ponovno osvrnula i na svoje misli o smrti, o kojima je pisala i u ranijim kolumnama. Opisujući susrete s drugim pacijentima u bolničkim hodnicima, otkrila je kako im često otvoreno govori što osjeća.

"I ti ljudi, nepoznati ljudi s kojima se srećem u hodnicima bolnice, svatko u svojim kolicima, govore mi isto: 'Drago nam je da ste s nama. Kakva takva.' Ja im onda objašnjavam da želim smrt i pokušavam ne plakati", napisala je Rudan.

Ipak, priznaje kako je posljednjih mjeseci počela drukčije promatrati svakodnevne sitnice koje je nekad uzimala zdravo za gotovo. Posebno ju je razveselio odlazak frizeru, ali i činjenica da ponovno može jasnije čuti ljude oko sebe.

U emotivnom završetku kolumne piše kako danas shvaća da se sreća često krije u malim stvarima i trenucima koje ranije nije primjećivala.

"Radujem se aparatiću u uhu", zaključila je Vedrana Rudan.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Borba s teškom i rijetkom bolešću

Podsjetimo, Vedrana Rudan već se gotovo dvije godine bori s rijetkim i agresivnim karcinomom žučnih vodova, koji joj je dijagnosticiran u svibnju 2024. godine. Iako je bila među rijetkim pacijentima kod kojih je operacija bila moguća te joj je odstranjen dio jetre, bolest se ubrzo vratila, a kasnije su joj dijagnosticirane i metastaze na kostima i jetri.

Zbog nepodnošljivih bolova razmišljala je i o odlasku u Švicarsku na eutanaziju, no od te je ideje odustala zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Prekretnica se dogodila u ožujku ove godine u KBC-u Rijeka, gdje je postala prva pacijentica na svijetu liječena hiperbaričnom oksigenoterapijom u sklopu inovativnog pristupa liječenju.