Školska godina sve bliža: Provjerili smo koliko treba izdvojiti za školarce, ima poskupljenja

Nova školska godina počinje za tri tjedna, a mnogi su već krenuli u kupovinu školske opreme i pribora. Udžbenici su u posljednje dvije godine poskupjeli oko 10 posto, no roditelji osnovnoškolaca to neće osjetiti jer ih i dalje plaća država.

Za udžbenike je osigurano oko 21 milijun eura, dok su cijene školskog pribora i opreme uglavnom ostale na razini prošlogodišnjih.

Najveći trošak su školske torbe

Roditelji već računaju koliko će ih stajati priprema djece za novu školsku godinu. Mirta iz Zagreba ima blizance koji kreću u prvi razred pa ove godine moraju nabaviti praktički sve. Procjenjuje da će ih opremanje stajati oko 300 eura, iako su torbe već kupili na akciji za 50 do 60 eura po komadu.

Lea iz Zagreba kaže da su upravo torba i pernica najveći trošak, dok se ostali pribor može pronaći i povoljnije.

"Definitivno je torba najskuplja i pernica, a ove sve sitnice da se naći jeftinije. Sve ovisi što će gospodična izabrati", kaže.

U antikvarijatima pak primjećuju rast cijena udžbenika. Djelatnica Andrea Robjanić procjenjuje da su cijene ove godine oko 10 do 15 posto više nego lani.

Bilježnice bez većih poskupljenja

Gužve u trgovinama školskom opremom već su počele, kaže vlasnik jedne takve trgovine Danijel Habjanić. Roditelji se najviše raspituju o cijenama, no većih poskupljenja školskog pribora, kaže, zasad nema.

"Bilježnice su praktički po istim cijenama kao prošle godine", kaže Habjanić.

Kvalitetnije i deblje bilježnice mogu se pronaći već od oko euro i pol, dok cijene tanjih kreću od 80 do 90 centi. Pisanke za osnovnoškolce također su među traženijim proizvodima, a cijene im kreću od oko 60 centi.

Najviše ipak treba izdvojiti za školsku torbu. Habjanić kaže da se kvalitetnije mogu pronaći već od 30 eura, dok najskuplji modeli dosežu oko 100 eura.

Oko 100 eura za osnovnu opremu

Koliko će roditelji na kraju potrošiti, ponajprije ovisi o njihovim željama i izboru proizvoda. Prema Habjanićevoj procjeni, cijeli komplet školske opreme može se složiti već za oko 70 eura, no to je povoljnija varijanta.

"Oko 100 eura to je sredina", kaže.

Dodaje da niža cijena ne mora nužno značiti lošiju kvalitetu te da mnogo ovisi o nabavi i izboru proizvoda. Trgovci se, kaže, pokušavaju pripremiti tako da roditeljima ponude što povoljnije opcije.

Kako se približava početak nastave, očekuju i sve veće gužve. Habjanić se nada da će prodaja biti barem na razini prošlogodišnje, kada su se školske torbe prodavale u tisućama.