Šok u Jastrebarskom: Na mjestu planirane nove škole pronađeno 12.000 kubika zakopanog otpada

Na lokaciji gdje se danas nalaze sajmište i parkiralište u Jastrebarskom trebala je niknuti nova, suvremena osnovna škola za 560 učenika i sportska dvorana. Taj je dugoočekivani projekt dio investicijskog ciklusa Zagrebačke županije vrijednog 150 milijuna eura koji je djeci trebao osigurati nastavu u jednoj smjeni.

No umjesto početka radova, projekt je doživio iznenadni zastoj. Geološka istraživanja otkrila su da se ispod površine nalazi golemo i godinama skriveno ilegalno odlagalište otpada, pišu 24sata.

Neugodno iznenađenje

Grad Jastrebarsko je još 2022. godine Zagrebačkoj županiji darovao zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara, čija je vrijednost procijenjena na 664.000 eura, s ciljem gradnje škole i dvorane. Županija je izradila projekt, dobila suglasnost Ministarstva znanosti te pripremila dokumentaciju za prijavu na bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Geomehanička istraživanja ubrzo su otkrila neugodno iznenađenje. Pregledom starih karata iz 1968. godine utvrđeno je da je na toj lokaciji nekada bilo evidentirano jezero, dok je današnji teren bio nasut i zaravnat.

Bušenjem terena otkrio se otpad koji je zakopan na dubini od 07, do tri metra. Prema procjenama stručnjaka taj se otpad proteže na oko 6.000 četvornih metara, a njegova se količina procjenjuje na čak 12.000 kubičnih metara.

Riječ je uglavnom o zemlji pomiješanoj s komunalnim i krupnim otpadom, velikim količinama stakla i plastike, limom, odjećom, cijevima i građevinskim otpadom.

Vjeruje se da je taj otpad odlagan prije nekoliko desetljeća, a moguće je da se proteže i na susjedne čestice.

Neslaganje stručnjaka

Rješavanje ovog problema naišlo je na brojne pravne i stručne dvojbe. Stručnjaci Geotehničkog studija, koje je angažirala Županija, preporučili su da se odlagalište u potpunosti evidentira, ukloni i sanira prije nego što uopće započne gradnja škole.

S druge strane, Grad Jastrebarsko angažirao je tvrtku IPZ Uniprojekt TERRA, koja smatra da bi se sanacija mogla provoditi usporedno s gradnjom, i to uklanjanjem otpada na mjestima temeljenja i prometnih površina te tehničkom rekultivacijom ostatka lokacije.

Zagrebačka županija, međutim, ne želi riskirati. Nakon što je Ministarstvo znanosti upozorilo na to da se mora postupati prema propisima zaštite okoliša, Županija je kompletnu dokumentaciju proslijedila Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije

Od njih se traži jasan odgovor na pitanje smije li se na toj čestici graditi škola, pod kojim uvjetima i kojom metodom, tako da zdravlje budućih učenika i zaposlenika ni na koji način ne bude ugroženo.