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OBJAVIO DIJAGNOZU /

Musiala otkrio zašto je kolabirao: 'Znam da na prvi pogled može djelovati zastrašujuće'

Musiala otkrio zašto je kolabirao: 'Znam da na prvi pogled može djelovati zastrašujuće'
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Foto: Bennet Long/imago sportfotodienst/Profimedia

Musiala objavio koju je dijagnozu dobio

19.8.2026.
9:25
M.G.
Bennet Long/imago sportfotodienst/Profimedia
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Jamal Musiala (23), zvijezda Bayern Munchena i njemačke repezentacije, kolabrirao je tijekom dvije utakmice u tri dana, a nakon posljednje epizode se oglasio i otkrio svoju dijagnozu.

Musiala je prvo kolabirao tijekom utakmice protiv RB Leipziga prošle subote, a nakon toga u susretu s Heidenheimom u utorak.

Ubrzo nakon utakmice s Heidenheimom Musiala se oglasio na društvenim mrežama i otkrio da je imao apsansne napade, jednu vrstu epileptičnih napada.

 Ti napadi, poznati kao 'petit mal', su iznenadni i kratki napadi, traju od 5 do 15 sekundi, i karakterizira ih prekid svijesti ili pažnje, a nakon napada se osoba ne sjeća samog događaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamal Musiala (@jamalmusiala10)

"Dijagnosticirane su mi kratke, privremene epizode apsansa koje se lako liječe, a uzrokovane su neurološkom disfunkcijom. One mogu dovesti do trenutaka kakvi su se nedavno dogodili, kao protiv Leipziga i sada u Heidenheimu. Znam da na prvi pogled mogu djelovati zastrašujuće – ali za mene su one trenutačno jednostavno dio mog svakodnevnog života. Dobivam najbolju moguću medicinsku njegu po tom pitanju i vrlo sam optimističan. FC Bayern i moji najbliži su uvijek uz mene i podržavaju me na ovom putu", objasnio je Musiala i dodao:

"Ono što je važno je da izvan ovoga ne postoji nikakav dodatni zdravstveni rizik. U bliskoj konzultaciji i redovnoj komunikaciji sa specijalistima, bila je moja osobna želja da se suočim s ovim izazovom i da, uz odobrenje neurologa, nastavim raditi ono što mi najviše pomaže u oporavku: jednostavno živjeti svoj svakodnevni život i nastaviti da se bavim svojom strašću – igranjem nogometa".

Jamal MusialaEpilepsijaBayern MunchenNapadDijagnoza
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