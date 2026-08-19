Sretnica iz Pitomače osvojila preko 100.000 eura: 'Od adrenalina nisam spavala'

Ponekad se doista može reći - treća sreća. Dobitnica iz Pitomače Eurojackpot je odigrala svega tri puta. Prvi put osvojila je 20 eura, drugi put manji dobitak, a treći joj je donio iznos od 113.041,60 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Od lutrijskih igara odlučila se upravo za Eurojackpot, a brojeve je birala sama. Tako je bilo i s listićem uplaćenim za 10 eura na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Gajevoj 39 u Pitomači, koji joj je donio dobitak 5 vrijedan 113.041,60 eura.

Je li među dobitnicima, odlučila je provjeriti SMS porukom. Kada joj je stigao odgovor da je osvojila više od 100.000 eura, prva reakcija bila je nevjerica.

"Bila sam u šoku. Rezultate sam nakon toga provjeravala više puta jer jednostavno nisam mogla vjerovati da je stvarno. Od adrenalina tu noć gotovo nisam ni spavala", ispričala je dobitnica.

Novac za kuću i automobil

Sretnu vijest prvo je podijelila sa suprugom i bratom. I njihove su reakcije, kaže, bile vrlo slične njezinoj – isprva nevjerica, a zatim veliko veselje.

Nakon što su se prvi dojmovi malo slegnuli, stigli su i planovi. Dobitak će iskoristiti za obnovu kuće i kupnju automobila, a nakon ovog iskustva namjerava i dalje igrati Eurojackpot.

„Uvijek sam vjerovala da ću jednom osvojiti. A ako ne igraš, ne možeš ni osvojiti“, zaključila je dobitnica.

Večeras je novo izvlačenje igre Loto 7 u kojem jackpot iznosi 2.000.000,00 eura. U četvrtak je novo kolo Lota 6 u kojem se igra za jackpot u iznosu od 170.000,00 eura. Eurojackpot ovog petka iznosi 31.000.000,00 eura.