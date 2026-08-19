Velika zapljena droge na granici: Srbin pokušao prokrijumčariti više od 200.000 tableta

Na Graničnom prijelazu Batina u ponedjeljak ujutro spriječen je pokušaj krijumčarenja ogromne količine tableta koje sadrže tvari s popisa droga i psihotropnih tvari.

Narkotici su otkriveni prilikom pregleda kamiona srbijanskih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnji državljanin Republike Srbije. U kamionu je pronađeno, a potom i oduzeto ukupno 238.155 komada tableta.

Analizom je utvrđeno da tablete sadrže aktivnu tvar koja se nalazi na službenom popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.

Vozač odmah uhićen

Tablete su otkrili pripadnici Carinske uprave i osječko-baranjske policije, nakon čega je srpski državljanin uhićen.

Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je osnovana sumnja da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osumnjičeni vozač jučer je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.