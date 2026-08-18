Pao na granici s kamionom punim lijekovima za potenciju: 'Pusti ljude da uživaju, čovječe Božji'

Na Graničnom prijelazu Tovarnik otkriven je i spriječen nezakonit unos 4.400 komada različitih sredstva za potenciju. Krijumčarima je propao unosan posao, a roba vrijedna stotinjak tisuća eura neće stići do kupaca na crnom tržištu nego će biti uništena.

Tablete, sprejevi, gelovi i ostala sredstva za potenciju pala su na Graničnom prijelazu pri carinskoj kontroli kamiona srpskih registarskih oznaka.

"Otvaranjem teretnog prostora i detaljnim pregledom je ovlašteni carinski službenik pronašao robu koja se razlikovala od deklarirane“, rekla je Silvija Mlinarević, predstojnica Graničnog carinskog ureda Ilok.

Umjesto deklarirane vode u vozilu su se u kartonskim kutijama nalazila sredstva za potenciju.

"Radi se o 4 400 komada različitih sredstava za potenciju, odnosno ukupne težine nekakvih 118 kilograma,“ rekla je Mlinarević.

Zaplijena izazvala lavinu reakcija

Nezakonitih i zaplijenjenih 4 400 komada različitih sredstava za potenciju na crnom tržištu vrijedi više od 100 tisuća eura. Velika i neobična carinska zapljena izaziva različite komentare građana.

"Pa gledaj ne treba mi to, da se razumijemo, ali mislim šteta što su to zarobili, da tako kažem, pusti ljude neka uživaju čovječe Božji, pogotovo ljude koji su mojih godina,“ rekao je Branko.

Bez obzira na godine, sredstva za potenciju za neke su neprihvatljiva.

"To uopće ne trebam, niti bih koristio, a i onima kojima to treba koristiti, ne daj Bože uopće da to koriste“, smatra Domagoj.

A neki ih nikako ne bi nabavljali na crnom tržištu.

"Ne treba mi i što je crno tržište, da mi treba opet ne bih“, rekao je Davor.

Lijekovi s crnog tržišta uvijek su upitni

I struka upozorava kako su sredstva za potenciju s crnog tržišta opasan rizik za korisnike.

"Lijekovi koji se nalaze na crnom tržištu upitnog su sastava prije svega i doza, dakle često se ne zna ni koju supstancu sadrže ni u kojoj dozi i to je svakako još veći rizik“, rekla je Lidija Ranogajec, voditeljica ljekarne.

Jer lijekovi za potenciju imaju nuspojave koje mogu biti opasne, posebno za srčane bolesnike.

"Konzumacijom takvog lijeka srčani bolesnici mogu se suočiti s infarktom miokarda ili aritmijama“, dodaje Ranogajec.

Zbog toga hrvatski građani lijekove za potenciju mogu kupiti u ljekarnama, ali tek nakon posjete liječniku i s propisanim receptom. Nekima je jednostavnije kupiti ih preko granice ili na crnom tržištu.

"To je roba koja se redovno pojavljuje na graničnom prijelazu, ali u nekakvim manjim količinama, onako za recimo nekakvu osobnu uporabu, ali je uvijek budući da se radi o robi koja je na zabrani, redovno se sankcionira i oduzima“, rekla je Silvija Mlinarević.

Krijumčar koji je uhvaćen na Graničnom prijelazu Tovarnik s 4 400 komada sredstava za potenciju kažnjen je s 13 tisuća i 200 eura, a naplaćeno mu je i 204 eura troška za uništavanje oduzete robe.