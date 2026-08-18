Pogledajte kako je Dinamo prosuo veliku prednost u ključnoj utakmici

Dinamo na svom Maksimiru igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga.

Plavi su sjajno otvorili utakmicu i već nakon 10 minuta vodili 2:0 golovima Belje i Lisice, no do kraja poluvremena Norvežani su uspjeli izjednačiti.

Prvo je u 26. minuti Christiansen smanjio na 2:1. Mišić tada nije dobro očistio jedan ubačaj, a lopta je stigla do Moija na 18 metara od gola koji je sjajno podvalio za Christiansena, a on je fantastično vanjskim dijelom kopačke zakucao pod prečku s nekih 10-ak metara za 2:1.

Gol za 2: možete pogledati OVDJE.

U 39. minuti gosti su zabili za 2:2, a gol je pao nakon nove greške Plavih. Pogriješio je Valinčić koji je pogrešno predao loptu, a Tripić to iskoristio i zabio za 2:2.

Gol za 2:2 pogledajte OVDJE.