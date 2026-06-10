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Otvorili joj prtljagu i pronašli ono što nije prijavila carini: Ostala bez 'robe' i 1200 eura

Otvorili joj prtljagu i pronašli ono što nije prijavila carini: Ostala bez 'robe' i 1200 eura
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Foto: Screenshot Instagram Carinska uprava

Carinici su prilikom pregleda prtljage jedne putnice pronašli satove, mobilne telefone, naočale i novčanik koji nisu bili prijavljeni

10.6.2026.
18:19
danas.hr
Screenshot Instagram Carinska uprava
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Carinski službenici na Regionalnom graničnom prijelazu (RGP) Jasenovac spriječili su pokušaj nezakonitog unosa robe komercijalne naravi u carinsko područje Europske unije tijekom redovite kontrole putnika i njihove prtljage.

Prilikom pregleda prtljage jedne putnice pronađeni su satovi, mobilni telefon, naočale i novčanik koji nisu bili prijavljeni carini, iako su podlijegali obvezi deklariranja pri ulasku u Europsku uniju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @carinskauprava_rh

Nakon provedenog postupka utvrđeno je da je počinjen prekršaj nezakonitog unosa robe. Putnici je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200 eura, dok je neprijavljena roba privremeno oduzeta.

Carinska uprava navodi kako je tijekom daljnjeg pregleda robe utvrđena i sumnja na povredu prava intelektualnog vlasništva, što upućuje na mogućnost da se radi o proizvodima koji neovlašteno koriste zaštićene robne marke ili druga zaštićena prava. 

U vezi s tim bit će provedene dodatne provjere i poduzete zakonom propisane mjere.

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