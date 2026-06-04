Carinici zaplijenili golemu pošiljku kokaina skrivenu među kakaom, dileri sami upali u zamku

Njemački carinici zaplijenili su više od osam tona droge vrijedne oko 500 milijuna eura u luci Wilhelmshaven na Sjevernom moru, u jednoj od najvećih zapljena kokaina posljednjih godina, potvrdili su iz Ureda javnog tužitelja u Aurichu i Glavna carinska uprava u Kölnu.

Iako je akcija izvedena još početkom veljače, sve je držano u tajnosti iz taktičkih razloga.

Španjolske vlasti uhitile su dvojicu osumnjičenih vođa zahvaljujući naknadnoj međunarodnoj suradnji. Pali su u insceniranoj primopredaji kontejnera u španjolskoj pokrajini Almeria, prenosi Fenix Magazin.

Zadržani su u pritvoru, a u Španjolskoj im prijeti nekoliko godina robije.

Kakao kao alibi

Prema detaljima koje su objavili carina i ured javnog tužitelja, droga je pronađena u brodskom kontejneru iz zapadne Afrike, koji je bio natovaren zrnima kakaa i namijenjen Španjolskoj.

Tijekom rendgenskog snimanja, inspekcija je u glavnom carinskom uredu Oldenburg navodno primijetila da nešto nije u redu, nakon čega su službenici pronašli više od 400 paketa omotanih u crnu foliju.

Svaki paket navodno je sadržavao oko 20 tvrdo prešanih blokova kokaina. Droga je u međuvremenu uništena u Njemačkoj pod strogim sigurnosnim mjerama.

Počinitelji su pakete opremili GPS odašiljačima kako bi mogli pratiti lokaciju.