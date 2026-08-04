DHMZ izdao novo upozorenje: Sedam regija u crvenom, evo gdje je izmjereno 37,5 °C

Hrvatsku je zahvatio još jedan val ekstremnih vrućina, a temperature su već u 13 sati na brojnim mjernim postajama dosegnule ili premašile 35 Celzijevih stupnjeva.

Najviše temperature izmjerene su u kontinentalnom dijelu zemlje, gdje su pojedina mjesta već premašila 37 stupnjeva.

Prema podacima DHMZ-a, najtoplije je u Bilogori, gdje je u 13 sati izmjereno 37,5 °C. Slijede Osijek-Čepin s 37,2 °C, Daruvar i Slavonski Brod s 36,8 °C, Zagreb – Grič s 36,5 °C te Knin s 36,4 °C.

Među najtoplijim mjestima su i Kutjevo (36,2 °C), Krapina i Ogulin (36,1 °C), Gorice kod Nove Gradiške i Gradište (36,0 °C) te Pazin (35,7 °C).

Hrvatska u 'crvenom'

Zbog ekstremno visokih temperatura DHMZ je izdao nova upozorenja. Crveni meteoalarm upaljen je gotovo za cijelu Hrvatsku.

Najviše temperature do kraja dana očekuju se u osječkoj regiji, gdje bi živa u termometru mogla prijeći 39 Celzijevih stupnjeva.

U karlovačkoj regiji prognozirane su temperature više od 38 °C, u zagrebačkoj iznad 37 °C, dok se u riječke regiji očekuje više od 36 °C.

U gospićkoj i splitskoj regiji maksimalna temperatura prelazit će 35 °C, a u dubrovačkoj regiji očekuje se više od 34 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ upozorava da je riječ o izuzetno opasnim vremenskim uvjetima te poziva građane da poduzmu mjere zaštite.

Posebno se preporučuje zaštititi djecu, starije osobe i kronične bolesnike, izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, piti dovoljno tekućine i pridržavati se preporuka nadležnih službi.

Uz zdravstvene rizike, zbog ekstremnih temperatura mogući su i kvarovi na pojedinim dijelovima infrastrukture, upozorava DHMZ.