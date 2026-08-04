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VATROGASCI NA TERENU /

Požar u zagrebačkom naselju: Zapalila se kuća na nasipu

Kako nam javlja čitatelj, zapalila se kuća koja se nalazi na nasipu

4.8.2026.
14:10
danas.hr
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U utorak je na području zagrebačkog naselja Borovje buknuo požar. Kako nam javlja čitatelj, zapalila se kuća koja se nalazi na nasipu.

Požar u zagrebačkom naselju: Zapalila se kuća na nasipu
Foto: net.hr

Prema snimkama koje nam šalje čitatelj, na terenu su vatrogasci i policija.

Zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih za Net.hr rekao je da se radi o požaru prizemnog objekta dimenzija 14x10 metara. Dodao je kako je požar zahvatio i krovište.

Požar je lokaliziran, a vatrogasci ga još uvijek dogašavaju, kaže nam Jembrih.

PožarKućaBorovje
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