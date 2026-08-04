Požar u zagrebačkom naselju: Zapalila se kuća na nasipu

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Kako nam javlja čitatelj, zapalila se kuća koja se nalazi na nasipu
U utorak je na području zagrebačkog naselja Borovje buknuo požar. Kako nam javlja čitatelj, zapalila se kuća koja se nalazi na nasipu.
Prema snimkama koje nam šalje čitatelj, na terenu su vatrogasci i policija.
Zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih za Net.hr rekao je da se radi o požaru prizemnog objekta dimenzija 14x10 metara. Dodao je kako je požar zahvatio i krovište.
Požar je lokaliziran, a vatrogasci ga još uvijek dogašavaju, kaže nam Jembrih.