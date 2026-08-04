Požar u zagrebačkom naselju: Zapalila se kuća na nasipu

U utorak je na području zagrebačkog naselja Borovje buknuo požar. Kako nam javlja čitatelj, zapalila se kuća koja se nalazi na nasipu.

Foto: net.hr

Prema snimkama koje nam šalje čitatelj, na terenu su vatrogasci i policija.

Zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih za Net.hr rekao je da se radi o požaru prizemnog objekta dimenzija 14x10 metara. Dodao je kako je požar zahvatio i krovište.

Požar je lokaliziran, a vatrogasci ga još uvijek dogašavaju, kaže nam Jembrih.