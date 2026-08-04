Gianni Infantino dobiva protukandidatkinju? Podršku joj je dao i Sepp Blatter

Gianni Infantino za sada je jedini kandidat za predsjednika FIFA-e. Izbori će se održati sljedećeg ožujka, a Infantino je već izgubio podršku brojnih nacionalnih saveza. Uz to, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, zajedno s čelnicima CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije, traži njegovu ostavku.

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter koji je svoj mandat neslavno završio 2015. nakon brojnih korupcijskih skandala dao je svoje mišljenje o Infantinovom nasljedniku, odnosno nasljednici. "Lise Klaveness zaslužuje najveće poštovanje. Bila je jedina koja je uvijek zauzimala jasan stav i nije slijedila ustaljene tokove. A u FIFA-i je pravo vrijeme da žena preuzme vodstvo", napisao je Blatter na svome X profilu.

Lise Klaveness deserves the utmost respect. She was the only one who always took a clear stand and did not go along with the mainstream. And at FIFA, the time is right for a woman to take the lead. #liseklaveness #norgesfotballforbund #norge #fifa #gianniinfantino #lise4president… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) August 4, 2026

Bivši najutjecajniji čovjek u svjetskom nogometu želi Lisu Klaveness na čelnoj poziciji. Ona je trenutno predsjednica Norveškog nogometnog saveza. Nekoliko međunarodnih medija, uključujući Sports Illustrated i Reuters, ističe predsjednicu NFF-a Lise Klaveness kao moguću protukandidatkinju Infantinu.