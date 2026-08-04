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Gianni Infantino dobiva protukandidatkinju? Podršku joj je dao i Sepp Blatter

Gianni Infantino dobiva protukandidatkinju? Podršku joj je dao i Sepp Blatter
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Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter koji je svoj mandat neslavno završio 2015

4.8.2026.
14:48
Sportski.net
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
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Gianni Infantino za sada je jedini kandidat za predsjednika FIFA-e. Izbori će se održati sljedećeg ožujka, a Infantino je već izgubio podršku brojnih nacionalnih saveza. Uz to, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, zajedno s čelnicima CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije, traži njegovu ostavku.

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter koji je svoj mandat neslavno završio 2015. nakon brojnih korupcijskih skandala dao je svoje mišljenje o Infantinovom nasljedniku, odnosno nasljednici. "Lise Klaveness zaslužuje najveće poštovanje. Bila je jedina koja je uvijek zauzimala jasan stav i nije slijedila ustaljene tokove. A u FIFA-i je pravo vrijeme da žena preuzme vodstvo", napisao je Blatter na svome X profilu.

 

 

Bivši najutjecajniji čovjek u svjetskom nogometu želi Lisu Klaveness na čelnoj poziciji. Ona je trenutno predsjednica Norveškog nogometnog saveza. Nekoliko međunarodnih medija, uključujući Sports Illustrated i Reuters, ističe predsjednicu NFF-a Lise Klaveness kao moguću protukandidatkinju Infantinu.

FifaGianni InfantinoSepp Blatter
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