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NIJE BIRALA RIJEČI /

Ela Jerković oplela po djevojkama iz kluba: ‘Ove tri štrace ponižavale su stariju ženu’

Ela Jerković oplela po djevojkama iz kluba: ‘Ove tri štrace ponižavale su stariju ženu’
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Foto: Hell Boxing Kings/Voyo

Splitska influencerica pokrenula je lavinu reakcija nakon objave na društvenim mrežama

4.8.2026.
15:27
Hot.hr
Hell Boxing Kings/Voyo
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Splitska influencerica i youtuberica Ela Jerković (30) izazvala je snažne reakcije na TikToku nakon što je objavila video u kojem je osudila neugodan događaj kojem je svjedočila. Vidno uzrujana i na rubu suza, podijelila je priču o ponižavanju radnice u jednom noćnom klubu, opisujući ponašanje koje je smatrala duboko nehumanim i pokrenuvši lavinu komentara i podrške.

@elajerkovic

Maltretiranje je postalo previše normalno. Riga mi se od ovakvih “ljudi” ne znam odakle vam pravo!?

♬ izvorni zvuk - Ela Jerkovic

‘Uvijek neki goblini i kitovi imaju nešto pametno za reći’

U emotivnom videu koji je prikupio više od 400 tisuća pregleda, Ela Jerković opisala je incident iz noćnog kluba Chinawhite u Birminghamu, gdje je, kako tvrdi, svjedočila ponižavanju starije zaposlenice toaleta. Prema njezinim riječima, grupa djevojaka verbalno ju je napadala i ismijavala, a Jerković je u opisu objave poručila: „Maltretiranje je postalo previše normalno. Riga mi se od ovakvih ‘ljudi’, ne znam odakle vam pravo!?“

Vidno uzrujana, influencerica nije birala riječi dok je govorila o djevojkama koje su se, prema njezinim tvrdnjama, neprimjereno ponašale. „Ove tri štrace došle su u klub na račun promocije, Instagrama i svega ostalog. Dok nisam došla u WC i vidjela kako se ponašaju prema ženi koja ondje radi, mislila sam da se takve stvari događaju samo u filmovima. Vrijeđale su je, omalovažavale i ponižavale u tri sata ujutro. Ne znam kako ih nije sram“, poručila je.

U video je uključila i snimke zaslona Instagram priča koje su navodno objavile djevojke iz kluba, a potom posebno osudila ljude koji se s visoka odnose prema konobarima, čistačicama, spremačicama i drugim radnicima u uslužnim djelatnostima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ela Jerković (@elaajerkovic)

Lavina podrške i osobna svjedočanstva

Objava je brzo odjeknula, a u komentarima su se zaredale poruke podrške influencerici i osude ponašanja prozvanih djevojaka. "Veliki respekt za tebe što si uvijek na pravoj strani i ukazuješ na svakojake likove, nepravdu i svu gadariju društva", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nažalost, nezadovoljne i prazne osobe uvijek pokušavaju sebe uzdići ponižavanjem bilo koga drugog". Brojni su korisnici hvalili Elin odgoj i hrabrost da javno progovori o problemu.

Posebno su dirljiva bila i svjedočanstva koja su pokazala da ovo nije izoliran slučaj. Jedna korisnica podijelila je vlastito iskustvo: "Ja radim u komunalnom, čistim ulicu... pa me ismijavaju, nema šta ne govore. Ne dao bog nikome, ja opet dignem glavu gore, pošteno radim čistog obraza". 

 

 

Ela JerkovićInfluencerica
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