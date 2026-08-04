Više nema povratka: Wenger zadao težak udarac Infantinu

Nakon što je čelnik FIFA-e Gianni Infantino htio prodati vlasnička prava za natjecanja kojima upravlja krovna kuća svjetskog nogometa, među kojima je i svjetsko prvenstvo, privatni investitorima život mu se pretvorio u pravi "pakao" i leđa su mu okrenuli brojni bliski suradnici, a sada je to učinio i legendarni Arsene Wenger, FIFA-in globalni direktor za razvoj nogometa.

Infantino je u međuvremenu odustao od svog plana, no šteta je nepopravljiva, protiv njega su ustali nogometni savezi diljem svijeta, i šanse za ponovni izbor su mu sada su navodno minimalne.

"Nedavni događaji u FIFA- i zahtijevaju moje objašnjenje. U FIFA -i sam voditelj razvoja nogometa. Sa svojim timom nadgledam analizu podataka o utakmicama, FIFA-in online trening centar, razvoj obrazovanja mladih kroz 60 akademija u 60 zemalja gdje je najpotrebnije i natjecanja mladih širom svijeta. Također sam tehnički savjetnik IFAB-a ", opisao je Wenger na početku obraćanja pa ustvrdio:

"Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i prvi put sam saznao za projekt putem medija. Odluka o povlačenju projekta bila je apsolutno nužna i neupitna, jer čvrsto vjerujem u neovisnu FIFA- u koja služi našem sportu s predanošću, transparentnošću i integritetom".