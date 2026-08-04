Pao temperaturni rekord u Austriji! Evo koliko je izmjereno: 'Ovo je katastrofa'

Austrija je oborila svoj temperaturni rekord s 40,8 °C izmjerenih na postaji Beč-Stammersdorf, objavila je u utorak meteorološka služba GeoSphere Austria.

Prethodni od 40,5 °C izmjeren je 8. kolovoza 2013. na postaji Bad Deutsch-Altenburg na istoku zemlje.

Austrija je već prošla kroz izuzetno vruć i suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina koji je na nekim mjestima iznosio 90%, prema GeoSphere Austria.

Zrenje marelica počelo je otprilike dvadeset dana ranije nego što je prosjek u razdoblju 1961.-1991., što pokazuje utjecaj globalnog zatopljenja na vegetacijske cikluse.

'Katastrofa'

"Ovo vrijeme je katastrofa", rekao je za AFP Nasir Dis, 60-godišnji ugostitelj iz Beča.

"Nitko ne želi sjesti za stol. Jedino što želimo je zabarikadirati se kod kuće."

Austrija je ovog ljeta također imala najduži toplinski val ikad zabilježen u mjesecu lipnju, s rekordima koji su u prosjeku nadmašili prethodne za 1,4 °C.