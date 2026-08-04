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ALI STIŽE OLAKŠANJE /

Vrućina ne popušta, za Oluju nas čeka vrhunac toplinskog vala, Celzijusi će ići do 40

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj obilje sunca, ali će biti opet biti iznimno vruće s temperaturom oko 37 do 38 Celzija, moguće lokalno i do 39

4.8.2026.
6:02
Dorian Ribarić
Ivica Benić
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Dok je vrućina jedva za nijansu popoustila na moru, na kopnu će biti još neugodnije. Naime, vruć zrak i dalje ostaje iznad naših krajeva, dok se poremećaji i vlagom bogatiji zrak zadržavaju zapadnije od Alpa i na sjeveru kontinenta.

UTORAK

Ujutro opet vedro, sunčano te uglavnom sasvim mirno pa čak i ponegdje na moru tiho. Tek će prema otvorenome puhati slabo jugo.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj obilje sunca, ali će biti opet biti iznimno vruće s temperaturom oko 37 do 38 Celzija, moguće lokalno i do 39. Vjetar slab, samo u Međimurju i Podravini ponegdje umjeren jugoistočni.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, tek pokoji manji oblačak oko gorja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni ili istočni, a temperatura iznimno visoka do 38, ponegdje i 39 stupnjeva, a moguća je čak i koja četrdesetica.

U Dalmaciji dosta sunca, ali u zaleđu, posebice uz granicu sa BIH bit će umjerenog razvoja oblaka uz malu vjerojatnost za koji lokalni pljusak. Zapuhat će slab vjetar s mora, umjeren jugozapadni u zaobalju. Vrućina tako uz more malo podnošljivija, bit će oko 34 stupnja, ali opet do 38 do 39 u Zagori.

I na sjevernom Jadranu sunčano, no Gorskom kotaru, češće Lici, a rjeđe u unutrašnjosti Istre, može niknuti koji tornjasti oblak, a tako i pasti neki kraći izolirani pljusak. Vjetar tek ponegdje slab južni, jugozapadni, a bit će tako i malo podnošljivije, iako je to i dalje visoka temperatura od 33 do 37 Celzija.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Idućih dana još iznimno vruće, možda i vrhunac toplinskog vala baš za Oluju i u četvrtak. Tek koji izolirani pljusak je moguć u gorju. No, od petka ipak olakšanje, no samo manje vruće. Neće biti stabilno pa valja očekivati i pljuskove i grmljavinu, lokalno i one izraženije, no neće biti to ona prava kišna epizoda. Od subote temperatura svakako primjerenija dobu godine.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu sunčano, a do petka i vrlo vruće, zatim ta vrućina malo popušta. Ovdje tek u zaobalju može biti kojeg jačeg razvoja oblaka, ali vrlo rijetko neki od tih oblaka može stići do samog mora, uglavnom u petak i subote. Tad će prolazno zapuhati bura i tramontana, prije svega na sjevernom dijelu, gdje će opet noću imati fenski učinak. No, nakon petka ipak će se malo lakše disati.

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