Vrućina ne popušta, za Oluju nas čeka vrhunac toplinskog vala, Celzijusi će ići do 40

Dok je vrućina jedva za nijansu popoustila na moru, na kopnu će biti još neugodnije. Naime, vruć zrak i dalje ostaje iznad naših krajeva, dok se poremećaji i vlagom bogatiji zrak zadržavaju zapadnije od Alpa i na sjeveru kontinenta.

UTORAK

Ujutro opet vedro, sunčano te uglavnom sasvim mirno pa čak i ponegdje na moru tiho. Tek će prema otvorenome puhati slabo jugo.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj obilje sunca, ali će biti opet biti iznimno vruće s temperaturom oko 37 do 38 Celzija, moguće lokalno i do 39. Vjetar slab, samo u Međimurju i Podravini ponegdje umjeren jugoistočni.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, tek pokoji manji oblačak oko gorja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni ili istočni, a temperatura iznimno visoka do 38, ponegdje i 39 stupnjeva, a moguća je čak i koja četrdesetica.

U Dalmaciji dosta sunca, ali u zaleđu, posebice uz granicu sa BIH bit će umjerenog razvoja oblaka uz malu vjerojatnost za koji lokalni pljusak. Zapuhat će slab vjetar s mora, umjeren jugozapadni u zaobalju. Vrućina tako uz more malo podnošljivija, bit će oko 34 stupnja, ali opet do 38 do 39 u Zagori.

I na sjevernom Jadranu sunčano, no Gorskom kotaru, češće Lici, a rjeđe u unutrašnjosti Istre, može niknuti koji tornjasti oblak, a tako i pasti neki kraći izolirani pljusak. Vjetar tek ponegdje slab južni, jugozapadni, a bit će tako i malo podnošljivije, iako je to i dalje visoka temperatura od 33 do 37 Celzija.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Idućih dana još iznimno vruće, možda i vrhunac toplinskog vala baš za Oluju i u četvrtak. Tek koji izolirani pljusak je moguć u gorju. No, od petka ipak olakšanje, no samo manje vruće. Neće biti stabilno pa valja očekivati i pljuskove i grmljavinu, lokalno i one izraženije, no neće biti to ona prava kišna epizoda. Od subote temperatura svakako primjerenija dobu godine.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu sunčano, a do petka i vrlo vruće, zatim ta vrućina malo popušta. Ovdje tek u zaobalju može biti kojeg jačeg razvoja oblaka, ali vrlo rijetko neki od tih oblaka može stići do samog mora, uglavnom u petak i subote. Tad će prolazno zapuhati bura i tramontana, prije svega na sjevernom dijelu, gdje će opet noću imati fenski učinak. No, nakon petka ipak će se malo lakše disati.