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Pronađeno tijelo u Savi: Uočeno je na području Kajzerice

Pronađeno tijelo u Savi: Uočeno je na području Kajzerice
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Policija je osigurala mjesto pronalaska te provela očevid kako bi utvrdila okolnosti događaja i identitet preminule osobe

4.8.2026.
7:04
danas.hr
Emica Elvedji/PIXSELL
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U rijeci Savi na zagrebačkom području u ponedjeljak navečer pronađeno je tijelo zasad nepoznate osobe.

Prema dostupnim informacijama, tijelo je uočeno na području Kajzerice, u blizini Jadranskog mosta, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici.

Pronađeno tijelo u Savi: Uočeno je na području Kajzerice
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Policija je osigurala mjesto pronalaska te provela očevid kako bi utvrdila okolnosti događaja i identitet preminule osobe.

Pronađeno tijelo u Savi: Uočeno je na području Kajzerice
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Više informacija o uzroku smrti i okolnostima pod kojima je tijelo završilo u rijeci očekuje se nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja.

SavaMrtvo Tijelo
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