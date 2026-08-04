Pronađeno tijelo u Savi: Uočeno je na području Kajzerice

U rijeci Savi na zagrebačkom području u ponedjeljak navečer pronađeno je tijelo zasad nepoznate osobe.

Prema dostupnim informacijama, tijelo je uočeno na području Kajzerice, u blizini Jadranskog mosta, nakon čega su na mjesto događaja izašli policijski službenici.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Policija je osigurala mjesto pronalaska te provela očevid kako bi utvrdila okolnosti događaja i identitet preminule osobe.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Više informacija o uzroku smrti i okolnostima pod kojima je tijelo završilo u rijeci očekuje se nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja.