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U zagrebačkom naselju pronađeno tijelo muškarca, oglasila se policija

U zagrebačkom naselju pronađeno tijelo muškarca, oglasila se policija
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tijelo je pronađeno u ponedjeljak navečer u Ulici kneza Branimira

14.7.2026.
10:07
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U blizini željezničke stanice Trnava u zagrebačkoj Dubravi u ponedjeljak navečer pronađeno je tijelo zasad nepoznatog muškarca, izvijestila je zagrebačka policija.

Tijelo je pronađeno oko 21.20 sati u Ulici kneza Branimira, a prema dosad prikupljenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o 46-godišnjaku.

Policija navodi da na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti daljnja vještačenja radi utvrđivanja identiteta i točnog uzroka smrti.

PolicijaPronađeno TijeloTrnava
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