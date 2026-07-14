U zagrebačkom naselju pronađeno tijelo muškarca, oglasila se policija

U blizini željezničke stanice Trnava u zagrebačkoj Dubravi u ponedjeljak navečer pronađeno je tijelo zasad nepoznatog muškarca, izvijestila je zagrebačka policija.

Tijelo je pronađeno oko 21.20 sati u Ulici kneza Branimira, a prema dosad prikupljenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o 46-godišnjaku.

Policija navodi da na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti daljnja vještačenja radi utvrđivanja identiteta i točnog uzroka smrti.