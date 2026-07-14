Studenta vojnog učilišta brutalno pretukli u Zagrebu: Trojica završila u zatvoru

Brutalno premlaćivanje 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta, koje se krajem svibnja dogodilo na zagrebačkoj Knežiji, dobilo je sudski epilog. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice hrvatskih državljana, dok su protiv dvojice maloljetnika zatražene mjere pred sucima za mladež.

Trojicu punoljetnika tužiteljstvo sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva iz mržnje i koristoljublja, a sud im je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Za dvojicu maloljetnika, rođenih 2008. i 2010. godine, zatraženo je ispitivanje pred sucima za mladež te određivanje istražnog zatvora.

Prema sumnjama DORH-a, petorica osumnjičenih su 27. svibnja ove godine, nakon prethodnog dogovora, iz mržnje i netrpeljivosti prema žrtvi zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini namamili 32-godišnjaka na parkiralište iza ugostiteljskog objekta na području Zagreba. Ondje su ga, s namjerom da ga usmrte i pritom mu oduzmu vrijedne stvari, više puta udarali rukama i nogama po glavi i tijelu.

Žrtva je nakon višestrukih udaraca izgubila svijest, a napadači su joj uzeli novac i mobitel te pobjegli. S brojnim teškim tjelesnim ozljedama prevezena je u bolnicu.

Namamili ga pod izgovorom da će mu dati cigarete

Neslužbene informacije o okolnostima napada ranije je objavio Jutarnji list.

Prema tim informacijama, napad se dogodio 27. svibnja oko 2.30 sati na parkiralištu u Horvaćanskoj ulici, nedaleko od Selske ceste, nakon susreta osumnjičenih i žrtve u klubu Zags.

Student Hrvatskog vojnog učilišta navodno je u klubu od skupine mladića zatražio nekoliko cigareta. Oni su mu odgovorili: "Ajde, dođi van, imamo ti cigarete za dati", nakon što su primijetili tetovažu koju je imao na vidljivom mjestu.

Prema neslužbenim informacijama, istražuje se je li upravo tetovaža Torcide bila i motiv napada. Također se provjerava je li njegov dalmatinski naglasak dodatno potaknuo napadače.

Pretukli ga pa se vratili opljačkati ga

Nakon što je prihvatio njihov poziv i došao na parkiralište, petorica mladića u dobi od 17 do 21 godine teško su ga pretukla. Tukli su ga rukama i nogama po cijelom tijelu, posebno po glavi i rebrima, pri čemu je zadobio brojne prijelome kostiju lica i nosa te druge teške ozljede.

Napadači su ga isprva ostavili bespomoćnog na tlu i udaljili se, no ubrzo su se vratili kako bi ga opljačkali. Prema neslužbenim informacijama, uzeli su mu novčanik u kojem se nalazilo oko 100 eura i vojna iskaznica, a potom su mu iz džepa ukrali i mobitel.

Na mjesto događaja potom su stigli Hitna pomoć i policija.

Policija ih tražila više od mjesec dana

Policija je više od 40 dana tragala za počiniteljima. Tijekom istrage izuzeti su tragovi s mjesta događaja i snimke videonadzora s okolnih zgrada, a važan trag istražiteljima dala je i žena koja je s balkona promatrala napad.

Nakon uhićenja osumnjičenici su ispitani u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, gdje su se, prema neslužbenim informacijama, branili šutnjom.

Jedan od osumnjičenih navodno tvrdi da u vrijeme napada nije bio na mjestu događaja, dok su neki od njih zaposleni u gradskim tvrtkama.