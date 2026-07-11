Ubo policajku nožem u prsa, ali tu nije stao: Evo što je napadač s Ugljana napravio kasnije

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru (ŽDO) ispitalo je muškarca (78) koji je u četvrtak na Ugljanu nožem ubo policajku u prsa.

Kako je objavio ŽDO, 78-godišnjak je ispitan zbog sumnje da je počinio kaznena djela pokušaja teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičenik je 9. srpnja na otoku Ugljanu tijekom policijske intervencije zbog prijave obiteljskog nasilja pokušao ubiti policijsku službenicu. Sve se dogodilo tijekom razgovora policajaca s njim, a tužiteljstvo navodi da je imao namjeru usmrtiti policajku.

"Nožem ju je ubo u prsište, uslijed čega je zadobila teške tjelesne ozljede", navodi ŽDO u priopćenju. Potvrđuju i da joj je odmah pružena hitna medicinska pomoć.

No, napadač tu nije stao. Tijekom privođenja u policijsku postaju prijetio je i drugim policijskim službenicima da će ih ubiti.

"Osim toga, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik u razdoblju od 2020. do 9. srpnja 2026. učestalo zlostavljao i psihički zlostavljao blisku žensku osobu. Na prijedlog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Zadru osumnjičeniku je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke", stoji u priopćenju.