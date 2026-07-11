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TEŠKA NESREĆA /

Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Poginuo policajac (53) koji se vraćao s posla

Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Poginuo policajac (53) koji se vraćao s posla
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Foto: Pozega.eu

Mještani su ispričali da su u trenutku udara začuli strašan prasak

11.7.2026.
9:35
Erik Sečić
Pozega.eu
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Muškarac koji je u noći na subotu poginuo u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Kujnik između Požege i Pakraca je policajac Mario Pjerabon (53), piše portal Požega.eu.

Prema pisanju tog portala, 53-godišnjak je poginuo dok se vraćao kući s radnog mjesta. 

Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Poginuo policajac (53) koji se vraćao s posla
Foto: Pozega.eu

Više detalja i okolnosti tragedija utvrdit će očevid, no neslužbeno se doznaje da je svemu kumovao umor, zbog kojeg je vozač zaspao. Zatim je izgubio nadzor nad automobilom i udario u betonski kolni prilaz.

Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Poginuo policajac (53) koji se vraćao s posla
Foto: Pozega.eu

Požega.eu ističe kako je Pjerabon bio dugogodišnji krim policajac Policijske uprave požeško-slavonske, a nekoć je bio i načelnik Policijske postaje Pakrac. 

Oglasila se policija 

O tragediji se oglasila i požeško-slavonska policija, koja navodi da se nesreća dogodila oko 3.10 sati. Navode kako se policajac van službe nije kretao sredinom trake, nakon čega je prešao u suprotnu traku te kotačima prešao na putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. 

Mještani su ispričali da su u trenutku udara začuli strašan prasak. "Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli", ispričali su očevici za portal Požega.eu i dodali da su na teren stigli vatrogasci i Hitna. 

DVD Brestovac na Facebooku je objavio fotografije s intervencije, na kojima se vidi da je prednji dio automobila gotovo u potpunosti smrskan.

Prometna NesrećaPolicijaPolicajacPožega
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