Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Poginuo policajac (53) koji se vraćao s posla

Muškarac koji je u noći na subotu poginuo u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Kujnik između Požege i Pakraca je policajac Mario Pjerabon (53), piše portal Požega.eu.

Prema pisanju tog portala, 53-godišnjak je poginuo dok se vraćao kući s radnog mjesta.

Foto: Pozega.eu

Više detalja i okolnosti tragedija utvrdit će očevid, no neslužbeno se doznaje da je svemu kumovao umor, zbog kojeg je vozač zaspao. Zatim je izgubio nadzor nad automobilom i udario u betonski kolni prilaz.

Foto: Pozega.eu

Požega.eu ističe kako je Pjerabon bio dugogodišnji krim policajac Policijske uprave požeško-slavonske, a nekoć je bio i načelnik Policijske postaje Pakrac.

Oglasila se policija

O tragediji se oglasila i požeško-slavonska policija, koja navodi da se nesreća dogodila oko 3.10 sati. Navode kako se policajac van službe nije kretao sredinom trake, nakon čega je prešao u suprotnu traku te kotačima prešao na putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust.

Mještani su ispričali da su u trenutku udara začuli strašan prasak. "Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli", ispričali su očevici za portal Požega.eu i dodali da su na teren stigli vatrogasci i Hitna.

DVD Brestovac na Facebooku je objavio fotografije s intervencije, na kojima se vidi da je prednji dio automobila gotovo u potpunosti smrskan.