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Premierligaš poslao ponudu za Dinamovca, ali su je Modri glatko odbili

Premierligaš poslao ponudu za Dinamovca, ali su je Modri glatko odbili
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Što se tiče dolaznih transfera, uskoro bi u Maksimir trebao "sletjeti" Kiril Kravcov.

2.8.2026.
15:45
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa, koju je aktualni prvak pobijedio 2:0, trener Kovačević odmah je istaknuo kako je Modrima nedostajao Luka Stojković.

Veznjak koji će u listopadu napuniti 23 godine prošle je sezone upisao 13 pogodaka i 12 asistencija, što ga je dovelo na rub reprezentacije, pa ne treba čuditi da je već krenulo raspitivanje o njegovoj cijeni. Tako su mediji već pisali kako se za Stojkovića raspituju Bologna i Lazio, ali za sada je jedini konkretan potez napravio engleski Fulham.

Kako navode Sportske novosti, upravo je taj klub poslao ponudu Dinamu, ali ona je bila u rangu onih "šaljivih". Naime, Fulham je Dinamu za njegova (po)najboljeg igrača ponudio pet milijuna eura. Plavi su tu ponudu ekspresno odbili, a kako i ne bi kada Stojković prema Transfermarktu vrijedi sedam milijuna eura. Čekaju se, dakle, nove ponude, a Plavima se ne žuri.

Što se tiče ostalih transfera, Sportske novosti navode kako u Maksimirskoj 128 još čekaju odgovor Lazija u vezi s transferom Sergija Domingueza, ali i Fenerbahçea, koji bi se početkom idućeg tjedna trebao oglasiti u vezi s Dinamovom ponudom za Dominika Livakovića.

U istom bi vremenskom razdoblju također trebao biti dovršen proces izdavanja vize ruskom veznjaku Kirilu Kravcovu, koji bi potom do kraja idućeg tjedna trebao obaviti liječnički pregled i potpisati za Dinamo.

DinamoLuka Stojković
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