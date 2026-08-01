Kelava: 'Thun me podsjetio na Ludogorec, a Sopić će dati sve od sebe da nam zagorča život'

Ivan Filipović je opravdao očekivanja na vratima, no na Maksimiru još uvijek ostaje otvoreno pitanje Dominika Livakovića - po odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja potražili smo kod pomoćnog trenera i bivšeg vratara Modrih, Ivana Kelave. S njim je razgovarala Marija Krolo.

Ivane, odradili ste uspješno otvaranje domaćeg prvenstva. Bitna pobjeda za samopouzdanje, ali i za ulazak u novu sezonu.

"Je, najbitnije je bilo zapravo krenuti u novu sezonu s pobjedom. I uspjeli smo u tom cilju. Odigrali smo stvarno jako kvalitetnu utakmicu. Svih 90 minuta protiv Slaven Belupa. Limitirali smo ih na stvarno minimalno neke situacije pred našim vratima i na kraju Dion je zabio dva pogotka. Moglo je biti i više, ali pobjedi se nikad ne gleda u zube. Kažem, bilo je najbitnije krenuti u novu sezonu HNL a s tri boda."

Filipović na vratima - trener Kovačević je nakon utakmice rekao da mu je drago da je imao jučer malo posla, baš radi samopouzdanja.

"Na početku, kad je bilo najbitnije, obranio je u jednoj akciji dvije jako teške lopte. Mi unutar kluba znamo koliko je kvalitetan Filipović vratar i ovo je samo bila neka potvrda za javnost, ali mi ne sumnjamo niti jednog trenutka u njega. I pokazao je da može odgovoriti nakon možda nekih pretjeranih kritika, ja bih rekao, od strane javnosti. Ali, Bože moj. To je vratarski posao, to je vratarski svijet gdje zapravo nikad nemaš pravo na pogrešku."

Baš što se te javnosti tiče, što se tiče njihovih nekakvih želja, to je da i ove sezone u dresu Dinama gledamo Dominika Livakovića.

"Pa dobro, to su neke stvari koje se rade na višoj instanci od moje u klubu. I ja kažem, Livi bi bio pojačanje za svaki klub u svijetu, a ne samo za nas."

Bez padobrana

Možemo se vratiti na ovaj utorak i na tu ludu utakmicu protiv Thuna. Dugo nismo gledali takvu dramu u Maksimiru.

"To me sjetilo čak i nekih mojih vremena kad smo protiv Ludogoreca u 97. minuti zabili gol za tu pobjedu jako, jako bitno, jer tada još u to vrijeme nije bilo padobrana, kako ih zovu. Ali mi smo znali da igramo protiv jedne jako kvalitetne ekipe i najbitnije da smo prošli dalje."

Sljedeća prepreka na putu do Lige prvaka - stiže nam Željko Sopić ovdje u Maksimir. Jeste li uspjeli već možda analizirati Kauno Žalgiris?

"Čim se završila operacija Belupo krenula operacija Kauno Žalgiris. Željko Sopić, moj bivši suigrač i kolega, sada trener protivničke ekipe. Znamo da su onako jedna dosta solidna ekipa i imaju kvalitetu. Ne smijemo mi nikoga podcjenjivati jer tko god da je prvak svoje države ima određenu kvalitetu. Sa Sopićem su sigurno dobili i na nekakvoj taktičkoj disciplini i određenim novim idejama u igri. Očekuje nas opet jedan dobar dvomeč gdje se nadam da ćemo na kraju isplivati i proći u taj playoff za Ligu za ulazak u Ligu prvaka."

Jeste li se čuli možda sa Željkom Sopićem? Vidjeli smo ove njihove snimke slavlja, oni su, kažu, neki svoj europski cilj već ispunili.

"To je tako u nogometu - prođeš jedan cilj, ali uvijek težiš ka višem. Tako da mi očekujemo stvarno jednog maksimalno nabrijanog protivnika koji će dati sve od sebe da i nama zagorča život. Kažem, tu moramo biti dovoljno pametni, kvalitetni da uspijemo proći i tu prepreku."

Hvala puno na ovom razgovoru i sretno dalje prema Ligi prvaka.

"Hvala vam."