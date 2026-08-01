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PUNJENJE BATERIJA /

Hrvatska glumica oduševljena Grčkom: 'Cijene su prihvatljivije nego u Hrvatskoj'

Hrvatska glumica oduševljena Grčkom: 'Cijene su prihvatljivije nego u Hrvatskoj'
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iako je na odmoru s novim partnerom, ovu je objavu posvetila slavlju ženskog prijateljstva

1.8.2026.
20:53
Antonela Ištvan
Matija Habljak/PIXSELL
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Poznata osječka glumica Katarina Baban (38) ovo ljeto uživa punim plućima, a sa svojim je pratiteljima podijelila seriju idiličnih fotografija s odmora u Grčkoj. Uz jednostavan, ali znakovit opis "Gin & limunada 4ever", glumica je otkrila da se opušta na otoku Sirósu, biseru Ciklada, a njezine fotografije odišu srećom, stilom i bezbrižnošću.

Naizgled ležerna objava o ljetnom odmoru zapravo priča dublju priču o novom početku za glumicu, koja je iza sebe ostavila izazovno razdoblje. Njezin osmijeh i opuštenost dolaze nakon teške godine u kojoj je potvrdila prekid dugogodišnje veze i zatvorila svoj modni brend koji je gradila deset godina. Stoga ne čudi što je ovaj odmor sama opisala kao "najduži ikad", a čini se da je upravo Grčka bila savršen izbor za punjenje baterija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Skriveni dragulj Ciklada

Odabir lokacije nije nimalo slučajan. Otok Sirós, administrativno središte Ciklada, ove je godine iskočio kao jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Katarinine fotografije savršeno dočaravaju upravo tu ljepotu - od šetnji kamenim uličicama ukrašenim bugenvilijama do pogleda na klasičnu cikladsku arhitekturu s prepoznatljivom plavom kupolom crkve u pozadini. Čini se da je glumica pronašla mir u slikovitim prizorima i opuštenom načinu života koji otok nudi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katarina Baban (@katarinababan)

"Grčka ima predivne, većinom pješčane plaže koje obožavam. Jako je toplo gotovo tijekom cijele godine, more je prekrasno, a posebno me oduševljavaju upravo njihove plaže. Cijene su također nešto prihvatljivije nego u Hrvatskoj. Općenito volim putovati, istraživati nova mjesta i upoznavati različite kulture, a mediteranska kuhinja moj je favorit", kazala je glumica u razgovoru za Story.

Novi početak nakon izazova

Iako je na odmoru s novim partnerom, košarkašem Domagojem Vukovićem, ovu je objavu posvetila slavlju ženskog prijateljstva. Fotografije prikazuju nju i prijateljicu kako uživaju u zajedničkim trenucima, od jutarnje kave do večernjih izlazaka, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je obasuli komplimentima i porukama podrške, a komentari poput "Kako ste lijepe", "Divne ste" i "Baš ste prekrasne" samo su neki od onih koji svjedoče koliko je publika sretna vidjeti je sretnu.

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