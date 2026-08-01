Hrvatska glumica oduševljena Grčkom: 'Cijene su prihvatljivije nego u Hrvatskoj'

Poznata osječka glumica Katarina Baban (38) ovo ljeto uživa punim plućima, a sa svojim je pratiteljima podijelila seriju idiličnih fotografija s odmora u Grčkoj. Uz jednostavan, ali znakovit opis "Gin & limunada 4ever", glumica je otkrila da se opušta na otoku Sirósu, biseru Ciklada, a njezine fotografije odišu srećom, stilom i bezbrižnošću.

Naizgled ležerna objava o ljetnom odmoru zapravo priča dublju priču o novom početku za glumicu, koja je iza sebe ostavila izazovno razdoblje. Njezin osmijeh i opuštenost dolaze nakon teške godine u kojoj je potvrdila prekid dugogodišnje veze i zatvorila svoj modni brend koji je gradila deset godina. Stoga ne čudi što je ovaj odmor sama opisala kao "najduži ikad", a čini se da je upravo Grčka bila savršen izbor za punjenje baterija.

Skriveni dragulj Ciklada

Odabir lokacije nije nimalo slučajan. Otok Sirós, administrativno središte Ciklada, ove je godine iskočio kao jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Katarinine fotografije savršeno dočaravaju upravo tu ljepotu - od šetnji kamenim uličicama ukrašenim bugenvilijama do pogleda na klasičnu cikladsku arhitekturu s prepoznatljivom plavom kupolom crkve u pozadini. Čini se da je glumica pronašla mir u slikovitim prizorima i opuštenom načinu života koji otok nudi.

"Grčka ima predivne, većinom pješčane plaže koje obožavam. Jako je toplo gotovo tijekom cijele godine, more je prekrasno, a posebno me oduševljavaju upravo njihove plaže. Cijene su također nešto prihvatljivije nego u Hrvatskoj. Općenito volim putovati, istraživati nova mjesta i upoznavati različite kulture, a mediteranska kuhinja moj je favorit", kazala je glumica u razgovoru za Story.

Novi početak nakon izazova

Iako je na odmoru s novim partnerom, košarkašem Domagojem Vukovićem, ovu je objavu posvetila slavlju ženskog prijateljstva. Fotografije prikazuju nju i prijateljicu kako uživaju u zajedničkim trenucima, od jutarnje kave do večernjih izlazaka, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je obasuli komplimentima i porukama podrške, a komentari poput "Kako ste lijepe", "Divne ste" i "Baš ste prekrasne" samo su neki od onih koji svjedoče koliko je publika sretna vidjeti je sretnu.