Plavuša u ljetnoj haljini stigla na tribinu, a utakmicu više nitko nije ni gledao

Gorica i Osijek u Velikoj Gorici igraju utakmicu prvog kola HNL-a. Debi na klupi Osijeka ima Federico Bessone, talijanski trener koji je stigao ovog ljeta.

Oba su se kluba većinu prošle sezone borila za ostanak u ligi. Gorica je na kraju završila na sedmom, a Osijek na devetom mjestu.

Za Osijek je ovo početak nove ere. Nakon godina velikih najava i još većih razočaranja, klub je napravio organizacijski i financijski reset.

"Gledao sam ih lani u Kupu protiv Dinama i moram vam reći da sam gledao sve njihove pripremne utakmice. Imaju istog trenera od prošle sezone, ali još uvijek nas mogu nečim iznenaditi. Moji igrači shvatili su poruku kako moraju igrati, moje poruke, a vidjet ćemo kako će to izgledati", rekao je Federico Bessone uoči svog debija na klupi Osijeka.

"Svi igrači koji su zdravi odradili su kompletne pripreme. Imali smo nekoliko problema s ozljedama i neki važni igrači nisu prošli cijeli pripremni period, ali polako ih vraćamo", rekao je trener Gorice Mario Carević uoči utakmice pa dodao:

"Osijek ima vrhunske pojedince. Došao je novi trener, nova energija i nekoliko novih igrača pa će nam biti određena nepoznanica, baš kao što ćemo i mi biti njima. U prvom kolu uvijek je teško predvidjeti kako će protivnik izgledati. Mi ćemo inzistirati na našim mehanizmima, na dobrom angažmanu i obrambenoj stabilnosti. Nadam se da ćemo biti na visokoj razini i ostvariti pozitivan rezultat."

Iako je srce sezone i iako su mnogi na obalama Jadranskog mora, na tribinama se moglo vidjeti iznenađujući broj gledatelja, a posebnu je pažnju privlačio ženski dio publike. Sve oči nekako su bježale prema nepoznatoj plavuši koja je u ljetnoj haljini plijenila poglede.