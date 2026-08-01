Pogledajte gdje su najveće gužve: Kolone na autocestama protežu se kilometrima

Na hrvatskim cestama i autocestama u subotu poslijepodne bilježe se pojačan promet, gužve i zastoji, osobito na pravcima prema moru i unutrašnjosti.

HAK vozačima savjetuje strpljenje, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i pravodobno informiranje o stanju u prometu.

Stanje na cestama u 15.12 sati

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se - između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Perušić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba

﻿prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča﻿ na 195.﻿, 199. i 203.km ﻿﻿u smjeru Dubrovnika - vozi se otežano, u koloni

u smjeru Zagreba - kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje kolone su duge su oko 1 km

A2 Zagreb-Macelj

u smjeru Zagreba - pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km

A3 Bregana-Lipovac

u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km﻿

A4 Goričan-Zagreb

u smjeru Goričana - pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:

između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike - vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje

vozačima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće

Istarski ipsilon (A8/A9)

usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna

DC1 Zagreb-Knin-Split

zastoji su u zonama radova kod Korenice i Otrića

DC102 na otoku Krku (uključujući i Krčki most)

u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike

HAK vozačima savjetuje strpljenje, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i pravodobno informiranje o stanju u prometu.