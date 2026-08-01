FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UDARNI VIKEND /

Pogledajte gdje su najveće gužve: Kolone na autocestama protežu se kilometrima

Pogledajte gdje su najveće gužve: Kolone na autocestama protežu se kilometrima
Foto: Screenshot 'HAK'
1 /10
VOYO logo

Na hrvatskim cestama i autocestama u subotu poslijepodne bilježe se pojačan promet, gužve i zastoji, osobito na pravcima prema moru i unutrašnjosti.

HAK vozačima savjetuje strpljenje, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i pravodobno informiranje o stanju u prometu.

Stanje na cestama u 15.12 sati

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

  • u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se - između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Perušić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba
  • ﻿prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča﻿ na 195.﻿, 199. i 203.km ﻿﻿u smjeru Dubrovnika - vozi se otežano, u koloni
  • u smjeru Zagreba - kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje kolone su duge su oko 1 km

A2 Zagreb-Macelj

  • u smjeru Zagreba - pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km

A3 Bregana-Lipovac

  • u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km﻿

A4 Goričan-Zagreb

  • u smjeru Goričana - pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:

  • između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike - vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
  • vozačima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće

Istarski ipsilon (A8/A9)

  • usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna

DC1 Zagreb-Knin-Split

  • zastoji su u zonama radova kod Korenice i Otrića

DC102 na otoku Krku (uključujući i Krčki most)

  • u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike

HAK vozačima savjetuje strpljenje, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i pravodobno informiranje o stanju u prometu.

1.8.2026.
15:50
Jaga Komazec
Screenshot 'HAK'
HakHrvatske CesteGužveAutocestaKolone
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija