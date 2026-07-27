Pojavili se problemi na Pelješkom mostu, uskoro kreću radovi: Evo što će biti s prometom

Zbog uočenih nedostataka na jesen kreće sanacija Pelješkog mosta, potvrdile su Hrvatske ceste za Net.hr. Dobra je vijest da se most tijekom radova neće zatvarati za promet.

Kako doznajemo, u betonu na pilonima Pelješkog mosta pojavile su se pukotine, a manji nedostaci uočeni su i na drugim dijelovima mosta. Iz Hrvatskih cesta kažu da se pojavila korozija na dijelovima čelične konstrukcije, ali i da postoji potreba za manjim injektiranjem na donjim dijelovima stupova.

"Uočeni nedostaci evidentirani su tijekom redovitih pregleda i kontinuiranog stručnog nadzora konstrukcije koje Hrvatske ceste provode od njegova puštanja u promet. Dodatno su angažirane specijalizirane tvrtke i stručnjaci radi provedbe detaljnih analiza i utvrđivanja optimalnog načina otklanjanja nedostataka", kažu nam iz Hrvatskih cesta.

Budući da se u medijima pojavila informacija da su pukotine nastale još tijekom gradnje, o svemu smo pitali i resornog ministra. "Most je otvoren prije četiri godine, nakon toga su primijećene prve pukotine na površinskom, zaštitnom sloju koji štiti konstrukciju i strukturu mosta od kiše i atmosfere", rekao nam je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Foto: Hrvatske ceste

Radovi kreću u listopadu

Radovi bi trebali krenuti u listopadu, nakon što završi turistička sezona. Predviđeno je da traju do početka iduće sezone, a ako se sanacija ne dovrši, nastavit će se tijekom iduće jeseni. Iz Hrvatskih cesta uvjeravaju da oštećenja ne utječu na stabilnost mosta i da ne postoji nikakva ugroza za sigurnost prometa.

"Riječ je prvenstveno o mikro pukotinama u površinskom zaštitnom sloju betona na pilonima mosta. Pukotine su utvrđene isključivo na zaštitnom sloju betona, dok nosiva konstrukcija mosta nije ugrožena niti su utvrđena konstruktivna oštećenja", ističu.

Tijekom radova uklonit će se površinski sloj betona gdje su nastale pukotine te će se obnoviti zaštitni sloj i staviti dodatna zaštita.

Sve se to čini kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature što bi kroz vrijeme moglo uzrokovati koroziju.

Promet će se odvijati normalno

Radovi će se izvoditi u fazama te će se postaviti skele na pojedinim pilonima, no most će ostati otvoren za promet. Moguća su manja suženja kolnika tijekom radova, no vozila će moći prolaziti.

Koliko će sanacija koštati nije poznato. Hrvatske ceste kažu da ne znaju konačan iznos troška jer je most još pod jamstvom.

Ministar Bačić je na pitanje RTL-ove reporterke Kristine Čirjak u ponedjeljak kazao da će sanaciju financirati izvođač koji je gradio most.

Gotovo 20 godina pričalo se o ideji mosta koji će spojiti jug Hrvatske s ostatkom zemlje. Taj san je konačno postao stvarnost u ljeto 2022. godine kada je otvoren nakon gotovo četiri godine gradnje.

Foto: Pixsell/PIXSELL

Most dug 2404 metra i širok 23 metra, gradio je kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation (CRBC), a glavni projektant je bio slovenski inženjer Marjan Pipenbaher.

Jedan od najvećih mostova izgrađenih u 21. stoljeću drži 12 stupova od kojih je deset u moru.

Most, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, ujedno je i najveći hrvatski infrastrukturni projekt financiran europskim novcem. Za gradnju i opremanje mosta te pristupnih cesta u konačnici je potrošeno nešto više od 471 milijuna eura, ranije su potvrdile Hrvatske ceste.