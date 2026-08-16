Jednostavan za pripremu kod kuće: Recept za sladoled od pistacija koji skriva malu tajnu

U vrućim ljetnim danima mnogi traže savršeno osvježenje, a domaći sladoled uvijek je primamljiva opcija. Food blogerica Rosemary Molloy, koja stoji iza popularnog Instagram profila "An Italian in my Kitchen", podijelila je recept za kremasti sladoled od pistacija koji ne samo da izgleda neodoljivo, već ga je i nevjerojatno jednostavno pripremiti kod kuće. Njezin recept postao je inspiracija za sve one koji žele ovaj popularni ljetni desert bez komplicirane opreme.

Recept za kremasti sladoled od pistacija

Sastojci:

400 g (1 konzerva) zaslađenog kondenziranog mlijeka

480 ml (2 šalice) vrhnja za šlag (s najmanje 30% mliječne masti), dobro ohlađenog

150 g (¾ šalice) kreme od pistacija

1 žličica ekstrakta vanilije

50 g (¼ do ½ šalice) sjeckanih prženih pistacija (po želji, za teksturu i ukras)

Priprema korak po korak:

Pripremite bazu: U srednje velikoj zdjeli pomiješajte zaslađeno kondenzirano mlijeko, kremu od pistacija i ekstrakt vanilije. Miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku i jednoličnu smjesu. Istucite vrhnje: U drugoj, većoj zdjeli (koju ste prethodno ohladili), mikserom na velikoj brzini istucite hladno vrhnje za šlag. Tucite dok ne dobijete čvrste vrhove. Ovo je ključan korak kako bi sladoled bio prozračan i kremast. Nježno spojite smjese: Uzmite otprilike trećinu tučenog vrhnja i umiješajte ga u smjesu s kondenziranim mlijekom kako biste je malo "olakšali". Zatim ostatak tučenog vrhnja dodajte u smjesu i nježno ga umiješajte špatulom, pokretima odozdo prema gore. Pazite da ne miješate previše kako smjesa ne bi izgubila na prozračnosti. Miješajte samo dok se smjese ne sjedine. Dodajte pistacije (po želji): Ako želite dodatnu teksturu, u gotovu smjesu lagano umiješajte dio sjeckanih pistacija, a ostatak sačuvajte za posipanje. Zamrznite: Smjesu prelijte u kalup za kruh ili drugu posudu prikladnu za zamrzavanje. Površinu zagladite špatulom i pospite ostatkom sjeckanih pistacija. Prekrijte posudu prozirnom folijom ili poklopcem i stavite u zamrzivač na najmanje 5-6 sati, a najbolje preko noći, dok se sladoled potpuno ne stisne.

Tajna je u pripremi bez aparata

Tajna koja je privukla tisuće ljubitelja slastica leži upravo u jednostavnosti pripreme. Metoda poznata kao "no-churn" oslanja se na bazu od zaslađenog kondenziranog mlijeka i čvrsto tučenog vrhnja. Ova kombinacija, kako objašnjavaju kulinarski stručnjaci, jamči bogatu i kremastu teksturu bez stvaranja kristala leda, što je čest problem kod pripreme domaćeg sladoleda.

Pistacija - sve popularnija namirnica

Popularnost ovog recepta nije nimalo slučajna. Pistacija je posljednjih godina doživjela pravu renesansu i postala jedan od najtraženijih okusa sladoleda na svijetu. Također je privlačna i zdravstveno osviještenim potrošačima jer su pistacije pune zdravih masti, proteina i antioksidansa.

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