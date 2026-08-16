Ronaldo šokirao svijet, ovo je kraj nevjerojatne priče: ‘Iza mene je 25 godina velikog odricanja‘
Portugalac je otkrio da već ima isplaniran život nakon završetka karijere
Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo izjavio je da bi mu nadolazeća sezona mogla biti posljednja u profesionalnoj karijeri te da želi ostaviti "spektakularno nasljeđe“, objavio je u nedjelju časopis Vogue.
"Ovo će vjerojatno biti moja posljednja godina u nogometu i želim ostaviti spektakularno nasljeđe“, rekao je 41-godišnji Ronaldo u razgovoru posvećenom njegovom nedavnom vjenčanju s Georginom Rodríguez i obiteljskom životu.
Portugalac je otkrio da već ima isplaniran život nakon završetka karijere. Planira više putovati, igrati i gledati padel, sport koji posebno voli, te uživati u onome što je stekao tijekom 25 godina profesionalnog nogometa.
"Nogomet može ostaviti veliku prazninu, pa je morate ispuniti s više stvari, a ne samo jednom“, rekao je Ronaldo.
Ugovorom je vezan uz saudijski Al Nassr još godinu dana, do srpnja 2027., kada će imati 42 godine. Do tada bi mogao dosegnuti i 1000 pogodaka u karijeri, a trenutačno mu do te brojke nedostaje još 30 golova.
Al Nassr je u subotu otvorio novu prvenstvenu sezonu pobjedom 3-0, ali Ronaldo nije nastupio. U Saudijsku Arabiju stigao je prije nekoliko dana, a utakmicu je pratio s tribina u društvu Georgine i njihove djece.
Ronaldo i Georgina Rodríguez nedavno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji. Španjolka je rekla da u budućnosti žele organizirati i veliko vjenčanje za obitelj i prijatelje.
"U budućnosti želimo imati veliko vjenčanje i tako proslaviti s obitelji i prijateljima. Ali ova je godina bila vrlo luda, uz poslovne obveze, natjecanja i djecu“, izjavila je.
Ronaldo, kapetan portugalske reprezentacije, sudjelovao je prošli mjesec na Svjetskom prvenstvu gdje je njegova momčad pobijedila Hrvatsku s 2-1 u 1/16 finala.